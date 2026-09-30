US-Superstar Trevor Noah überrascht auf der Wiesn - und spottet über Lederhosen-Tradition

Dass sich auf dem Oktoberfest zahlreiche Promis tummeln, ist nichts neues - doch mit Trevor Noah hatten wohl die wenigsten gerechnet. Wie „Bild“ berichtet, tauchte der US-Comedian am Dienstagabend überraschend auf der Wiesn auf und begab sich mit seiner Begleitung ins Schottenhamel-Festzelt. Der Superstar war extra aus Südafrika nach München angereist.

Auf die Lederhose verzichtete der 42-Jährige jedoch. Auf der Münchner Gründerkonferenz „Bits & Pretzels“ sagte er zuvor über die bayrische Tradition: „Mir wurden Bier und Lederhosen angeboten. Und ich hätte Ja sagen können. Aber als ich sie an den Beinen der Männer gesehen habe, war mir klar: Das ziehe ich nicht an.“ Er scherzte weiter: „Nichts erscheint mir unbequemer als Lederhosen, während ich mich betrinke.“

Trevor Noah war sieben Jahre lang der Moderator der US-Satiresendung „The Daily Show“, die er 2015 von Comedy-Legende Jon Stewart übernommen hatte. Zudem führte der Komiker mehrmals durch die Grammy Awards und tourt mit seinem Stand-up-Programm um die ganze Welt. (tsch)