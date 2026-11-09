US-Talk bei „Caren Miosga“Sigmar Gabriel warnt vor „Lord Voldemort der US-Politik“

In ihrer ARD-Talkshow befasst sich Caren Miosga am Sonntagabend mit den Zwischenwahlen in den USA, die für Präsident Donald Trump mit einem Debakel endeten. Mit dem ehemaligen Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel von der SPD hatte sie sich dazu einen berufenen Politiker eingeladen: Gabriel ist Chef der Atlantikbrücke e. V, einer Denkfabrik, die die transatlantischen Beziehungen fördern soll. Außerdem zu Gast sind Annett Meiritz, Vize-Chefredakteurin von Politico Deutschland, die lange aus den USA berichtet hat. Der dritte Gast, Ben LaBolt, war unter Ex-Präsident Joe Biden Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses. Er ist aus San Francisco zugeschaltet.

Caren Miosga sprach mit ihren Gästen über die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA und ihren möglichen Einfluss auf Europa. (Bild: ARD/Thomas Ernst) Copyright: ARD/Thomas Ernst

Bei ihren Analysen zur Wahlniederlage der Republikaner sind sich die drei Gäste einig: Vor allem die Inflation ist schuld. Annett Meiritz weist etwa auf gestiegene Spritkosten hin, die angesichts der oft sehr weiten Wege, die viele Amerikaner täglich mit dem Auto zurücklegen, umso mehr ins Gewicht fallen. Ein schönes Dinner im Restaurant? Für viele Amerikaner ein Traum, den sie sich nicht mehr erfüllen können. Viele Amerikaner müssten an einem Tag mit zwei Mahlzeiten auskommen, berichtet Sigmar Gabriel. „Es gibt Armut in den USA, die wir uns in dem Ausmaß bei uns kaum vorstellen können, wenn wir über eines der reichsten Länder der Welt reden“, sagt der SPD-Politiker.

Trumps Familie bereichert sich mithilfe seiner Macht

Dass Donald Trump seine Macht ausnutzt, um seine eigene Familie zu bereichern, sieht Annett Meiritz als einen der Gründe für die Wahlniederlage der Republikaner. (Bild: ARD/Thomas Ernst) Copyright: ARD/Thomas Ernst

Gabriel weiß aber auch: „Ein solches Wahlergebnis hat nicht nur einen Grund. Wenn Sie so welche drüberkriegen, dann müssen Sie schon eine Menge falsch gemacht haben.“ Annett Meiritz hat auch eine Idee, was den amerikanischen Wählern noch gegen den Strich gegangen ist: die Korruption unter Trump. „Der Amerikaner an sich stört sich nicht an Reichtum. Eigentlich wird eher gefeiert, wer es zu etwas bringt, der auch damit ein bisschen protzen darf. Also die Yacht ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn es nicht fair zugeht, und wenn es so offensichtlich unfair zugeht. Und Donald Trump hat halt im gesamten Weißen Haus mal eben ein paar Flügel abgerissen, rühmt sich mit dieser Maschine aus Katar, seine Familienmitglieder sind in der ganzen Welt unterwegs und machen dort ihre Immobiliengeschäfte, und dann diese Zur-Schau-Stellung, dieser Schulterschluss mit den amerikanischen CEOs.“

Das sei „per se“ kein Problem. Dieses liege eher in der Frage, „welche Gefallen wurden denn eigentlich dafür gemacht und inwiefern hat die Trump-Familie davon finanziell profitiert“. Das sei „fast alles öffentlich einsehbar“, so Meiritz. Die „New York Times“ habe das ausgenutzt und ermittelt, fügt Caren Miosga hinzu. Das Ergebnis: Die Trump-Familie habe sich bisher vier bis fünf Milliarden Dollar in die eigene Tasche gesteckt.

Ben LaBolt war unter Ex-Präsident Joe Biden Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses. (Bild: ARD/Thomas Ernst) Copyright: ARD/Thomas Ernst

Ben LaBolt nennt noch einen dritten Grund für die Wahlschlappe der Republikaner: Den Krieg gegen den Iran, mit dem auch viele Republikaner nicht einverstanden gewesen seien. Tatschlich ist es der Krieg, durch den viele Preise noch deutlicher angestiegen sind. Dennoch warnt Gabriel: „Ich hoffe, die Demokraten glauben nicht, dass sie gewählt wurden, denn Trump wurde abgewählt, aber noch parken die Wähler erst bei dem Demokraten. Und ob sie da bleiben, wird sehr davon abhängen, welche Politik die machen.“

Trumps Blick richtet sich vor allem auf die Geschichtsbücher

Diese Frage kann LaBolt beantworten. Seiner Einschätzung nach werden die Demokraten zunächst die Arbeit des Heimatministeriums prüfen. Zudem würden sie dafür sorgen, dass wieder mehr Geld für das Gesundheitssystem in den USA zur Verfügung stehen wird. Als „besorgniserregend“ bezeichnet er die Ernennung Stephen Millers zum neuen Stabschef des Weißen Hauses. Der Rechtsaußen-Politiker gilt als Architekt der brutalen, mittels der Einwanderungspolizei ICE durchgesetzten Migrationspolitik der USA. Für Sigmar Gabriel ist Miller „so etwas wie der Lord Voldemort der US-Politik“ - in Anspielung auf den Bösewicht der „Harry Potter“-Saga.

Besonders Europäer sollten sich aber nicht zu früh über den Wahlsieg der Demokraten freuen, warnt Sigmar Gabriel. Dort gebe es nach seinen Erkenntnissen viele, die keine Transatlantiker seien und sich nicht für die Lage in Europa interessierten. Zwar unterstützten viele von ihnen die Ukraine, das Problem sei jedoch, dass Trump das nicht tue - und der Präsident kann gerade in der Außenpolitik viel mit Dekreten regieren. Trumps Ziel sei vor allem, in den Geschichtsbüchern aufzutauchen, so wie viele seiner Vorgänger auch. Gabriel glaubt, deswegen werde sich Trump um einen Frieden in der Ukraine bemühen. „Aber er macht das auf eine Weise, wo er diejenigen, die die Hauptverantwortung tragen werden in der Zukunft, nämlich die Europäer, gar nicht beteiligt.“

Was immer der Kongress über diese Frage denkt, Handeln tut der Präsident, und der kann Fakten schaffen. Und deswegen habe ich jedenfalls große Sorge, dass da uns eher Unheil droht im Zweifel, weil er eigentlich am Ende etwas haben will, wo er sagen kann, guck mal, ich habe einen Frieden in der Ukraine hergestellt, notfalls einen Friedhofsfrieden.“ (tsch)