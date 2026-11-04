So gut war die Stimmung schon lange nicht mehr bei Jimmy Kimmel: Am späten Dienstagabend Ortszeit war „Jimmy Kimmel Live!“ die erste Late-Night-Show im US-Fernsehen, die auf die „blaue Welle“ bei den US-Zwischenwahlen reagierte - unter begeistertem Applaus des Publikums, das den sich abzeichnenden Sieg der Demokraten frenetisch feierte.

„Es sieht alles sehr gut aus für die Demokraten“, sagte Kimmel, nachdem klar war, dass unter anderem die demokratische Kandidatin Keisha Lance Bottoms in Georgia als erste schwarze Frau Gouverneurin eines US-Bundesstaats wird. Auch den Sieg von James Talarico im Rennen um den texanischen Senatssitz verkündete Kimmel seinem Publikum.

Die Ergebnisse der Midterms sind vor allem eine Niederlage für US-Präsident Donald Trump - den Kimmel ordentlich auf die Schippe nahm. „Nach all dem Gerede über Nicki Minajs Hintern und Jon Husteds Hintern scheint es, als wäre der einzige Hintern, an den Trump heute Abend denkt, der, auf den er gerade eines abbekommen hat“, witzelte Kimmel im Eröffnungsmonolog der Sendung. Es war eine Anspielung auf Äußerungen von Trump aus den letzten Tagen: Der US-Präsident hatte den „schönen, kaum zu übersehenden“ Po der Sängerin Minaj gelobt und über das Hinterteil des republikanischen Kandidaten Husted geschwärmt und es als „großartig“ und „sehr kraftvoll“ bezeichnet.

Auch JD Vance im Visier

Die Sendung wurde laut dem Branchendienst „Hollywood Reporter“ später als üblich aufgezeichnet, um erste Ergebnisse der Midterms abwarten zu können. Bereits da war abzusehen, dass die Demokraten eine Mehrheit im US-Kongress erringen würden. Später zeigte sich dann, dass die US-Wähler Trump und seine Republikaner tatsächlich deutlich abstraften. Kimmel drückte es so aus: „So wie jede Frau, mit der Trump jemals geschlafen hat, sind die Wähler unzufrieden mit seiner Arbeit.“

Der Präsident, witzelte Kimmel am Dienstagabend, sitze sicherlich im Weißen Haus vor dem Fernseher und verfolge die Wahlberichterstattung - und von dort verlautete, „dass ihm bereits die Soßen-Behälter ausgegangen sind, die er gegen den Fernseher werfen könnte“. Auch Vizepräsident JD Vance bekam sein Fett weg: „Die Demokraten haben so viele Sitze gewonnen, dass J.D. Vance nicht einmal einen findet, der mit ihm Sex haben will.“ Es war eine Anspielung auf längst widerlegte Berichte, nach denen Vance einst Geschlechtsverkehr mit einem Sofa hatte. (tsch)