Vanessa Mai fühlt sich von ihrem Mann „emotional abhängig“ - und das „liebend gern“

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Schön laut“ hat Vanessa Mai ungewohnt offen über die Beziehung zu ihrem Ehemann gesprochen. Die Schlagersängerin ist seit 2013 mit ihrem Manager Andreas Ferber liiert, 2017 heirateten die beiden auf Mallorca im engsten Kreis. Wie sehr Mai die Nähe ihres Mannes braucht, erzählte sie nun im Gespräch mit Moderatorin Lola Weippert, ihrer Podcast-Partnerin.

Einsamkeit, sagt Mai, kenne sie „seit so vielen Jahren“ nicht mehr. Sie könne sich kaum vorstellen, ohne ihren Partner zu sein, und glaube, sie würde „an gebrochenem Herzen sterben“. Weippert dagegen könne auch allein glücklich sein, was Mai „bewundert“. Viele Menschen seien „so stark“ und „in sich so gefestigt“. Für sich selbst wolle sie dieses Modell aber nicht: „Ich bin super, super emotional abhängig, und ich bin es liebend gern.“

Nie länger als eine Woche getrennt

Länger als eine Woche waren Mai und Ferber nach ihren Angaben noch nie getrennt. „Oh mein Gott, das war eine halbe Ewigkeit für mich“, erinnert sie sich. Gehe sie allein einkaufen oder mit dem Hund spazieren, fühle sie sich „zehn Jahre zurückversetzt“ - in die Zeit, als sie noch ihren „Mädchennamen getragen“ habe. Heute heißt die gebürtige Vanessa Mandekić mit bürgerlichem Namen Vanessa Ferber. (tsch)