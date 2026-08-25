Vanessa Mai war mit eigenem Musikvideo unzufrieden„Das kann so nicht raus“

Eigentlich sei das neue Musikvideo von Vanessa Mai zu ihrem neuen Song „Ich Fall in Love“ „so toll geworden“, wie die Sängerin im Podcast „Schön laut“ verrät. Doch der Weg zum Endergebnis war offenbar alles andere als einfach. Im Gespräch mit ihrer Podcast-Kollegin Lola Weippert erzählt Mai, dass das Video eigentlich bereits „vor Wochen“ gedreht worden sei. Als sie schließlich den ersten Schnitt zu sehen bekam, habe sie jedoch zu ihrem Mann Andreas gesagt: „Das kann so nicht raus.“ Das sei Mai „noch nie passiert“, betont sie.

Als Weippert weiter nachhakt, warum Mai das Video nicht freigegeben habe, spricht die Sängerin über die schwierigen Bedingungen am Drehtag. Mai habe bereits einen langen Tag hinter sich gehabt, denn es wurde nicht nur das Musikvideo, sondern auch die eine Modekollektion geshootet. „Es hatte 35 Grad, es war super heiß“, erinnert sich Mai. Auch, dass sich der Dreh bis in die späten Abendstunden zog, habe ihr zu schaffen gemacht. Um 21.30 Uhr sei Mai bereits „super, super müde“ gewesen. Auch das Licht habe einfach nicht mitspielen wollen, so die 34-Jährige im Podcast.

„Es ist noch nie passiert, dass wir ein Musikvideo so nicht freigegeben haben“

Das Ergebnis konnte die Sängerin deshalb nicht überzeugen. „Es ist noch nie passiert, dass wir ein Musikvideo so nicht freigegeben haben und gesagt haben, dass wir noch mal was machen“, verrät Mai. Die entsprechenden Szenen wurden daraufhin noch einmal aufgenommen.

Dass der neue Dreh damit zusammenhing, dass sie mit ihrem Aussehen unzufrieden gewesen sei, streitet die Sängerin allerdings ab. Das sei sowieso „Geschmackssache“. Das ursprüngliche Video habe ihrer Meinung nach einfach nicht die Gefühle vermittelt, die vermittelt werden sollten. Mit dem jetzigen Ergebnis sei Mai aber sehr „happy“. (tsch)