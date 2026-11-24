„Das ist so lustig, dieses Auto“, scherzt Vanessa Mai in der aktuellen Folge ihres Podcasts „Schön laut“. Bereits Wochen zuvor hatte die Schlagersängerin erzählt, dass ihr Wagen während eines Tourstopps in Berlin aufgebrochen worden war. Nun sorgte ein weiterer Vorfall für Ärger: Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Das Auto sei wohl „verflucht“, entgegnet Podcastkollegin Lola Weippert.

Der Vorfall habe sich während Mais Tour ereignet. „Eines Nachts“ habe sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas Ferber vor einem Hotel geparkt. Es sei halb zwei gewesen, um sechs Uhr morgens wollten die beiden eigentlich schon wieder weiterfahren. Doch als sie das Hotel verließen, sei das Auto verschwunden gewesen. „Wir sind herausgegangen, und das Auto war weg“, erinnert sich Mai. Innerhalb dieser wenigen Stunden sei ihr Wagen offenbar privat abgeschleppt worden.

Vanessa Mai kündigt an: „Wir gehen da noch hinterher“

Die Sängerin will die Angelegenheit allerdings nicht auf sich beruhen lassen: „Wir gehen da noch hinterher. Weil das ist ne richtige Masche“, vermutet der Schlager-Star. Wie sie sich informiert habe, dürfe man „nicht privat einfach so abschleppen, ohne nicht die Polizei oder das Ordnungsamt mit einbezogen zu haben“.

Polizei und Ordnungsamt sind laut Rechtslage allerdings nur für den öffentlichen Raum zuständig, etwa wenn ein Falschparker auf öffentlicher Straße stehend die Zufahrt zu einer privaten Einfahrt blockiert. Steht das falsch geparkte Auto auf Privatgrund, muss und darf der Grundstücksbesitzer selbst einen Abschleppdienst rufen, sofern er das Fahrzeug entfernt sehen möchte und die Privatfläche klar als solche erkenntlich war. So erläutert es unter anderem der ADAC.

Im Fall von Vanessa Mai habe der Abschleppdienst erst um acht Uhr morgens geöffnet. Dadurch hätten sie und ihr Mann und Manager Andreas zunächst zwei Stunden in der Hotellobby warten müssen, bevor sie ihren Wagen zurückbekommen hätten. Die Rückholung habe das Paar 400 Euro gekostet. Allerdings räumt die Sängerin auch ein, dass es sich tatsächlich um einen Privatparkplatz gehandelt habe. „Ja, wir haben falsch geparkt“, gesteht Mai. Für sie sei jedoch „so schwer“ zu erkennen gewesen, dass es sich um einen nicht öffentlichen Parkplatz handelte. (tsch)