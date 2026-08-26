Veggie-Hauptgang bringt Gast beim „perfekten Dinner“ an seine Grenzen„Hab ich noch nie gesehen“

Schleimig, pilzig und ziemlich stressig: Tag 3 in Landau wird für Maxin (22) zur echten Herausforderung. Beim „perfekten Dinner“ in der Pfalz verursacht zu flüssiges Parfait eine persönliche Krise - und eine Austernpilzfüllung das Grausen bei Gast Tobias (44).

„Mein Körper ist anwesend, mein Kopf nicht“: Maxin (22) befindet sich im Dinner-Stress. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch von vorne: Eigentlich hat Maxin ja einen Plan. Also, zumindest ungefähr. Denn wenn es ums Kochen geht, macht sich die Studentin der Sonderpädagogik nach eigenen Angaben gerne mal „verrückt“ - ihrer Meinung nach jedoch „ideale Bedingungen“. Ihr Freund Enrique (22) sieht es ähnlich: „Sie braucht den Stress. Und unter Druck entstehen Diamanten.“ Gar so funkelnd sieht Maxin ihren Partner offenbar nicht: „Als Schnippelhilfe ist er bestens aufgehoben, das macht er auch im Alltag“, verrät sie.

Gar nicht glänzend steht es um Maxins Nerven. „Ich hasse alles an dem Tag“, lautet irgendwann ihr Zwischenfazit. Das Parfait ist zu flüssig - und für Maxin damit der kulinarische Tiefpunkt: „So schlecht war es bei mir noch nie.“ Probekochen? Fehlanzeige. „Planlos geht der Plan los“, beschreibt sie ihren Küchenstil und äußert Pessimismus: „Das könnte mir heute zum Verhängnis werden.“

„Ich brauche den Druck“: Maxin gibt an Tag 3 in der Pfalz alles. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Motto: Eine Reise durch die Jahreszeiten

Vorspeise: Brot / Burrata / Spargel / Tomate / Zitrone Hauptspeise: Austernpilze / Lauge / Bratensauce / Karotte Nachspeise: Apfel und Krümel / Parfait / Keks

„Ich habe die Gewürze vergessen!“

Lorene und Tobias glühen in schöner Landschaft schon mal vor. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Vegetarierin hat Maxin es ohnehin nicht ganz leicht. Ihre Mitstreiter Allie (35), Stefan (44), Tobias und Lorene (36) bringen hohe Erwartungen mit. Besonders Tobias hofft auf eine „echte Geschmacksexplosion“, schließlich fehlen ihm einige der „gewohnten“ Komponenten. Und dann wären da noch die Pilze, für Tobias sein „Endgegner“. Eine Alternative hat Maxin, die bei jedem Dinner ein Veggie-Special erhält, für ihn nicht - also muss er sich darauf einlassen. „Wenn sie mich überrascht, hat sie gute Chancen“, sieht er die Sache sportlich.

An Tag 3 in der Pfalz trifft sich die Dinner-Runde bei Maxin in Landau. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Maxin betriebt allerhand Aufwand: Austernpilze werden mühsam gezupft, bis sie laut Stefan eine „fleischige Anmutung“ bekommen. Auch Leinsamen kommen zum Einsatz - eingeweicht werden sie laut Maxine zur „schleimigen Masse“ und dienen als Eiersatz. Aber oh weh, der Laugenteig für die Knödel: „Ich habe die Gewürze vergessen!“ Salz und Pfeffer fehlen, daher findet Maxins Schwester Amy (26) das Ergebnis „bissl lepsch“. Immerhin: Optisch kann Maxine punkten, und zwar mit hausgemachtem Zitronenkaviar.

„Mein Körper war anwesend, mein Kopf nicht“

Bei der Vorspeise, die für jeden Gast eine ganze Burrata-Kugel vorsieht, gehen die Meinungen auseinander. Stefan findet sie „in ihrer Dimension etwas zu mächtig“ - zum Glück gibt es zwischen den Gängen ein Intermezzo an der Dartscheibe. Die Hauptspeise, ein in Reispapier gewickelter Veggie-Pilz-“Braten“, wird von Pilzgegner Tobias mutig verkostet, aber nicht goutiert: „Ja, die Konsistenz ... ist wirklich nichts für mich“, muss er gestehen. Allie ist allerdings fasziniert: „So etwas hab ich noch nie gesehen.“

Nach dem Dessert, dessen Parfait-Komponente wider Erwarten gut ankommt, seufzt die Gastgeberin erschöpft: „Mein Körper war anwesend, mein Kopf nicht.“ Zu Hilfe kommt der Jüngsten der Truppe jedoch ihr Kükenbonus. „Sie ist so süß und goldig“, sind sich die Gäste einig. Mit 22 hätte sie sich selbst so ein Dinner noch nicht zugetraut, so Allie. Tobias erkennt zwar den Aufwand, vermisst aber „Raffinesse und Feinschliff“.

Am Ende stehen 27 Punkte auf Maxines Konto. Und eine Erkenntnis: Unter Druck entstehen vielleicht tatsächlich Diamanten - aber bis dahin kann es in der Küche verdammt schleimig, pilzig und nervenaufreibend werden. (tsch)