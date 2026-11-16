„Vergessen wir's“Verkäufer erwartet in „Bares für Rares“-Händlerraum böse Überraschung

„Ein solches Stück gibt es kein zweites Mal“, erklärte Experte Detlev Kümmel. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Ein „sehr interessantes“ Kunstwerk aus filigranem Eisenblech sorgte in der Montagsausgabe der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ für viel Gesprächsstoff. Während Horst Lichter und Detlev Kümmel Gefallen an dem handgefertigten Einzelstück fanden, reagierten die Händler eher skeptisch. Und schließlich platzte auch noch der erhoffte Verkauf ...

Matthias aus Köln entdeckte die Figur in den 1960er-Jahren in Südfrankreich. Damals war er mit einer guten Freundin unterwegs und stieß in einem Antiquitätengeschäft auf das besondere Stück. „Auf ihn gestürzt und an mich gerissen, bevor meine Freundin ihn kriegen konnte“, erinnerte er sich schmunzelnd an seinen damaligen Kauf. Mittlerweile wollte Matthias sich von seinem langjährigen Begleiter aus Eisen trennen. „Wie es nun mal so ist“, erklärte er und überließ Kümmel die Einschätzung. Der Experte konnte den Urheber der ungewöhnlichen Figur auch ohne Signatur identifizieren: Sie stammte von dem französischen Bildhauer, Keramiker und Maler Michel Anasse.

Matthias hoffte auf 2.000 Euro für seine Figur. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Ein solches Stück gibt es kein zweites Mal“, betonte der Experte. Die Skulptur war von Hand autogen geschweißt worden. An der „sehr haarig aussehenden Wirbelsäule“ machte Kümmel die aufwendige Arbeit deutlich. Entstanden war das ungewöhnliche Monster vermutlich Anfang der 1960er-Jahre, als Aliens und Fantasiewesen besonders populär waren. Auch surrealistische Einflüsse erkannte Kümmel in der „mondän gebauten“ Skulptur. Ihre filigranen Füße hatte Matthias selbst auf einer Plinthe befestigt und mit Draht gesichert. Damals hatte er befürchtet, dass die Figur mit ihren nur drei Zehen umkippen könnte. Beschädigt worden ist das Kunstwerk durch seine Konstruktion allerdings nicht.

Dalí bei „Bares für Rares“? Händler bei Unikat völlig ahnungslos

Weder Wolfgang Pauritsch (rechts) noch Walter Lehnertz konnten sich einen Reim auf die Figur machen. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Auf Horst Lichters Frage nach seinem Wunschpreis sagte Matthias: „2.000 müsste er schon bringen.“ Kümmel verwies zwar auf Auktionsergebnisse, bei denen vergleichbare Stücke nur wenige Hundert Euro erzielt hatten, schränkte aber scherzhaft ein: „Das ignorieren wir.“ Schließlich gab es auch Verkäufe im Bereich von 2.000 bis 3.000 Euro. Kümmel setzte den Wert „in der goldenen Mitte“ bei 1.600 bis 1.900 Euro an. Matthias nahm die Händlerkarte entgegen, hoffte aber weiterhin auf seine Wunschsumme. Doch im Händlerraum sorgte das kleine Monster zunächst für Verwirrung: Keiner der Händler konnte die ungewöhnliche Figur auf Anhieb einordnen oder den Künstler dahinter erkennen.

Wolfgang Pauritsch brachte sogar Salvador Dalí als möglichen Künstler ins Spiel. Walter Lehnertz konnte dem allerdings wenig abgewinnen: „Alter Schwede.“ Für ihn erinnerte die Figur eher an eine Kuh. Immerhin erkannte Pauritsch die Herstellungstechnik: Während seiner Schweißerlehre hatte er selbst das Autogenschweißen gelernt. „Da hast du uns aber ein skurriles Teil mitgebracht“, startete Lehnertz. Matthias ließ sich davon nicht beeindrucken: „Ja ne, ist sie nicht schön!“ Anschließend verriet er den Namen des Künstlers. Elisabeth Nüdling gab offen zu: „Wir sind nicht draufgekommen.“ Doch Michel Anasse war den Händlern offenbar kein Begriff. Die Ratlosigkeit blieb.

Am Ende nahm Matthias sein Unikat wieder mit nach Hause. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Julian Schmitz-Avila eröffnete mit 330 Euro. Im Duell mit Pauritsch kletterte die Summe auf 900 Euro. Matthias war aber wenig beeindruckt. Als Christian Vechtel einstieg, ging es weiter nach oben: Er erhöhte schließlich auf 1.650 Euro. Doch auch dieses Angebot reichte dem Verkäufer nicht. Für ihn war es immer noch „zu wenig“. „Dann wird es leider kein Geschäft“, stellte Pauritsch klar. Auch Nüdling bedauerte das geplatzte Geschäft: „Schade!“ Matthias wirkte ebenfalls enttäuscht. Doch schließlich nahm er es gelassen: „Es hat nicht sein sollen, also vergessen wir's.“ Und so nahm er sein ungewöhnliches Kunstwerk wieder mit nach Hause.

Horst Lichter schwärmt von „sensationellem“ Zylinder

Als weiteres Objekt der Sendung datierte Patrick Lessmann eine Schenkkanne aus Kristallglas ans Ende des 19. Jahrhunderts (1896). Für das Objekt aus 800er-Silber von Wilkens & Söhne (Bremen) wurden 250 Euro gewünscht, 500 Euro geschätzt und von Wolfgang Pauritsch 400 Euro gezahlt. Laut Bianca Berding stammte das Aquarell mit dem Motiv der beständigen Eiche aus dem Jahr 1871 vom deutschen Maler Theodor Blätterbauer. Der Wunschpreis lag bei 200 bis 300 Euro. Die Expertin taxierte 400 bis 500 Euro und Wolfgang Pauritsch zahlte schließlich 300 Euro für das Bild.

Lichter fand den Zylinder samt Hutschachtel aus Schweinsleder „sensationell“. Laut Detlev Kümmel stammte der Hut von der bekannten Londoner Marke G.A. Dunn & Co. von 1920 bis 1930, die ältere Hutschachtel wohl von 1900. Statt der erhofften 50 bis 80 Euro schätzte Kümmel 180 bis 200 Euro und Walter Lehnertz zahlte 230 Euro. Patrick Lessmann erkannte im Ring aus 750er-Weißgold einen Sternsaphir als Mittelstein (14 bis 15 Karat), kleine Saphire, Rubine und Diamanten als Fassungen. Für den Erbschmuck aus den 1970er-Jahren wurden 5.000 Euro gewünscht. Der Experte schätzte 3.500 bis 4.000 Euro. Elisabeth Nüdling erhielt bei 3.500 Euro den Zuschlag. (tsch)