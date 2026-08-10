Ob in „Thor“, „Peaky Blinders“ oder seiner Durchbruchsrolle als Dr. Allan Grant in „Jurassic Park“: Sam Neill hat eine Filmografie hinterlassen, von der zahlreiche Schauspieler nur träumen können. Nun ist bekannt geworden, für welches Projekt der Schauspieler, der am 13. Juli verstorben ist, als letztes vor der Kamera stand. Und es handelt sich um einen weiteren großen Namen in Neills Vita.

Denn bei dem Projekt handelt es sich um die Verfilmung einer der größen Videospiel-Franchises aller Zeiten: „The Legend of Zelda“. Die 21 Spiele der japanischen Reihe haben sich weltweit über 150 Millionen mal verkauft. Auf der Film-Version, für die sich Regisseur Wes Ball (“Planet der Affen: New Kingdom“, „Maze Runner“) verantwortlich zeichnen wird, lasten bereits hohe Erwartungen. Das Casting von Sam Neill dürfte diese weiter anheizen.

Sam Neill wird 2027 in zwei Blockbustern zu sehen sein

In welcher Rolle Sam Neill, der zum Zeitpunkt seines Todes 78 Jahre alt war, zu sehen sein wird, ist indes noch nicht bekannt. Fans spekulieren darauf, dass Neill - passend zu einem Großteil seiner Rollen - eine Autoritätsfigur verkörpern wird, etwa den König des fiktiven Königreichs Hyrule, in dem die „Zelda“-Reihe spielt, oder den Mentor von Link, dem Helden der Saga. Der Film mit Bo Bragason und Benjamin Evan Ainsworth in den Hauptrollen als Zelda und Link soll am 30. April 2027 Premiere feiern.

Ein weiterer Blockbuster mit Sam Neill dürfte zu diesem Zeitpunkt noch im Kino zu sehen sein: „Godzilla X Kong: Supernova“ feiert am 25. März 2027 Premiere. Auch hier wird bisher unter Verschluss gehalten, welche Rolle Sam Neill spielen wird. (tsch)