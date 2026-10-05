„Viele hören das vielleicht nicht gerne“Bettina Böttinger bezeichnet sich als „sehr glückliche lesbische Frau“

„Ich habe sehr viel Frauenfeindlichkeit erlebt und natürlich auch die sogenannte Homophobie“, blickt Bettina Böttinger im Podcast „Glow Up Your Life“ zurück. Auch Katja Burkard ist sich der Vergangenheit ihres Gastes bewusst: „Du warst offen lesbisch, als das echt noch ein Problem war, das zu sagen, dazuzustehen.“

Wie Böttinger anmerkt, habe es sich für sie jedoch „ausgezahlt“, offen durchs Leben zu gehen. „Weil ich sagen kann, viele hören das vielleicht nicht gerne, ich bin eine sehr glückliche lesbische Frau.“ Sie sei „gut verheiratet seit vielen Jahren“ und „führe ein gutes Leben“, schildert die langjährige „Kölner Treff“-Moderatorin.

Gerade in ihrer Jugend habe sich die heute 70-Jährige jedoch schwergetan. „Das war nicht so eine lustige Zeit“, erinnert sie sich an ihr Leben als Schülerin in den 1970er-Jahren. „Ich kannte keine lesbische Frau auf dieser Welt, die irgendwie prominent war oder die ein Vorbild hätte sein können.“ Neben der fehlenden Sichtbarkeit sei auch der Mangel an gesellschaftlicher Akzeptanz ein großes Problem gewesen. Selbst heute, betont Böttinger, gebe es „eine höhere Suizidrate bei queeren Jugendlichen als bei nicht queeren Jugendlichen“.

Gesellschaftliche Errungenschaften? „Das ist immer fragil“

Nicht zuletzt deshalb mache sie sich dafür stark, „dass wir weiter kämpfen“. Böttinger erklärt: „Alles, was wir erkämpft haben - demokratische Strukturen oder diese Freiheit, so zu leben, wie wir wollen, zu lieben, wen wir wollen - das ist erkämpft worden, und das ist immer fragil.“ Jegliche Errungenschaft könne demnach auch „schnell kaputt gemacht werden“, mahnt die gebürtige Düsseldorferin: „Wie ein Wald abfackelt. Und es dauert sehr, sehr lange, bis der wieder aufgebaut ist.“

Gleichzeitig empfiehlt Böttinger, sich ein dickes Fell zuzulegen. „Man muss es auch wegstecken“, sagt sie. „Man muss schon auch im Leben - und zwar jeder Mensch - gewisse Nehmerqualitäten entwickeln.“

Neue Folgen von „Glow Up Your Life“ erscheinen jeweils montags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. (tsch)