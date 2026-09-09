„Vielleicht breche ich das hier ab“Klaas konfrontiert Joko mit seinem Trauma - der ist fassungslos

Gerade hatten sich Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt entspannt, da schlägt die Stimmung schon wieder um. In ihrer neuen ProSieben-Sendung „Joko & Klaas machen Urlaub“ ist das chaotische Duo in Island unterwegs und hat eine heiße Quelle zum Baden in der freien Natur aufgesucht. Joko erfreut sich gerade daran, dass nach den ereignisreichen ersten Tagen samt Alkoholexzesse mal nichts auf dem Programm steht, da berichtet ihm Klaas von seinen Plänen. Diese sorgen bei dem 47-Jährigen für Fassungslosigkeit.

So habe Klaas ein Treffen mit einem Mann namens „Mr. Iceland“ engagiert. „Mit der Hilfe von Mr. Iceland möchte ich dein Pferde-Trauma regeln“, erzählt er Joko. Bei dem Entertainer kommen sofort unschöne Erinnerungen hoch. Im Alter von sechs Jahren sei er von einem Pferderücken runtergeworfen worden. „Das war keine coole Erfahrung“, berichtet Joko. Entsprechend wenig halte er von dem geplanten Pferde-Abenteuer.

„Da können wir doch drüber reden ... Aber doch nicht als Überraschung“, stammelt er aufgebracht in Richtung Klaas. Dieser versucht Joko zu beschwichtigen: „Es ist nichts Schlimmes. In dieser Sendung machen wir nichts Schlimmes.“ Joko kommentiert: „Ich bin ganz ehrlich: Da gab es auch kurz mal den Gedanken, vielleicht breche ich das ganze hier einfach ab. Da hatte ich keinen Bock mehr auf Urlaub.“

„Bevor ich auf den Golfplatz gehe, werde ich erst mal Pferdemann“

Als Mr. Iceland sich als äußerst freundlicher Farmer erweist, lockert sich Jokos Stimmung etwas. Der Isländer rät dem ProSieben-Moderator: „Es dreht sich alles ums Atmen. Wenn du deine Atmung kontrollieren kannst, kannst du ein Pferd reiten.“

Joko gibt zu: „Ich habe es mir selbst versaut, mich darauf einzulassen, weil ich es so sehr hassen wollte. Und dann kommt dieser Typ und überzeugt mich ab Sekunde eins davon, dass das eigentlich ein ganz guter Moment werden kann.“ Mr. Iceland zeigt Joko und Klaas den richtigen Umgang mit den Pferden. Dann reiten sie gemeinsam dem Sonnenuntergang entgegen.

„Es ist nicht so, dass ich das richtig genießen konnte. Aber wenn man das jetzt sieht, muss ich sagen, es war sehr schön. Es ist auf jeden Fall eine sehr positive Verbindung, die ich zum Reiten dann das erste Mal in meinem Leben hatte“, sagt Joko im Nachhinein.

Klaas meint abschließend: „Ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal so ein Pferdemann zu sein im Alter. Bevor ich auf den Golfplatz gehe, werde ich erst mal Pferdemann.“

Die letzten drei Folgen der sechsteiligen Sendung „Joko & Klaas machen Urlaub“ werden am Mittwoch, 9. September, um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt und sind zusammen mit den ersten drei Folgen bereits jetzt auf Joyn verfügbar. (tsch)