Das Modemagazin „Vogue“ hat die modebewusstesten Stars der Welt ausgezeichnet. Eigentlich habe das Magazin eine Top 50 geplant, herausgekommen sei jedoch eine „nicht nach Rangfolge geordnete, sorgfältig kategorisierte und äußerst subjektive Liste“ der 55 bestgekleideten Personen des Jahres 2026.

Neben Stars aus Musik, Sport und Schauspiel hat es dabei auch eine deutsche Prominente in die Liste geschafft: Hollywoodstar Sandra Hüller. Besonders ein Look von Hüller hat es der „Vogue“ dabei angetan: Bei den Filmfestspielen in Cannes zeigte sich die 48-Jährige in einem Ensemble aus der Chanel Haute Couture aus dem Frühjahr/Sommer 2026. Hüller trug einen schwarzen, langen Rock mit Schleppe, einer weißen Schleife und einer auffälligen Jacke, die mit weißen Federn und schwarzen Spitzen versehen war. Die „Vogue“ bezeichnet das Outfit als Chanels neue Interpretation eines Igels.

Diese Star haben es ebenfalls in das „Vogue“-Ranking geschafft

In der Liste der Mode-Zeitschrift befindet sich Sandra Hüller in bester Gesellschaft. Ebenfalls von der „Vogue“ ausgezeichnet wurde etwa Model Kendall Jenner, die „Kleidung trägt, als wäre es ihr Job“ und „Heated Rivalry“-Star Connor Storrie. In dem letzten Jahr habe sich bei dem Schauspieler „eine Art Modewunder vollzogen“, betont „Vogue“: „Storrie ist mittlerweile eher dafür bekannt, was er trägt, als dafür, was er nicht trägt.“

Schauspielerin Zoë Kravitz und Sänger Harry Styles finden sich als eines der bestgekleideten Pärchen auf der Liste wieder, genauso wie Sängerin Rosalia und Model Loli Bahia. Als weitere Stars mit exzellentem Modegeschmack werden die Schauspielerinnen Zendaya und Margot Robbie sowie die Tennisspielerin Naomi Osaka und der Fußballprofi Hugo Ekitiké genannt.

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