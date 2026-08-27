„Voll ätzend“Janin Ullmann lebte nach ihrem Ehe-Aus „wirklich total im Zölibat“

2018 gaben Janin Ullmann und Kostja Ullmann ihre Trennung bekannt. In Guido Maria Kretschmers Podcast „feinstoff“ spricht die Moderatorin nun über die Zeit nach dem Ende ihrer Ehe mit dem Schauspieler. „Ich konnte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht loslassen. Ich hab bestimmt vier Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten“, offenbart die 44-Jährige. Sie habe „auch in der Zeit niemanden gedatet“, erinnert sich Ullmann: „Also ich war wirklich total im Zölibat. Voll ätzend eigentlich.“

Im Nachhinein findet sie jedoch: „Hat gutgetan.“ Lange Zeit habe sie sich ihr Leben anders ausgemalt: „Mit Kindern, Familie. Ich wusste genau, wie das alles sein würde und ich hab das auch ganz doll gefühlt. Und dann ist natürlich da auch ein Traum geplatzt in dem Moment.“

Auf ihre langjährige Beziehung mit Kostja Ullmann blickt die Schauspielerin auch heute noch gerne zurück. „Wir haben so viel zusammen erlebt. Wir haben die Welt miteinander bereist. Da waren wir Anfang 20, als wir uns kennengelernt haben. Das sind ja auch so richtig prägende Jahre gewesen.“ Sie sei „ganz dankbar für diese Zeit“, betont Ullmann. Ihr Ex-Mann sei „auf so vielen Ebenen“ ein „gesunder, toller Mensch“.

„Ich liebe es, in einer Beziehung zu sein“

Inzwischen habe sie akzeptiert, dass die Liebe nicht gehalten habe. Zunächst sei dies anders gewesen: „Die Zeit danach war ätzend - da muss ich jetzt hier gar niemanden irgendwas vormachen.“ Der TV-Star erklärt weiter: „Ich wusste nicht, wie bin ich alleine? Wie funktioniert das alleine? Was mag ich alleine?“ Sie habe alles „immer zu zweit“ erlebt, so die Autorin eines jüngst erschienenen Finanzratgebers: „Ich liebe zu zweit! Das ist das Schönste für mich. Ich liebe es, in einer Beziehung zu sein, in einer Partnerschaft zu sein.“

Aktuell sei sie jedoch Single - und zufrieden. „Ich habe super viel gelernt. Beziehungen zu führen - das ist ja auch ein Riesengeschenk. Ich habe jetzt aber auch in der Zeit danach mich kennengelernt“, betont Ullmann, „und das war eigentlich ehrlich gesagt noch einen Tick wichtiger.“ (tsch)