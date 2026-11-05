Florian Brückner, der derzeit als Meister Eder in der RTL-Serie „Pumuckl“ zu sehen ist, übernimmt eine neue Hauptrolle auf der großen Kinoleinwand. In „Kommissar Jennerwein - Hochsaison“ schlüpft der Schauspieler in die Rolle des eigenwilligen Kommissars Hubertus Jennerwein. Bei dem Projekt gibt es auch eine besondere familiäre Verbindung: Sein Bruder Maximilian Brückner war am Drehbuch beteiligt. Der Alpenkrimi startet am 5. November in den deutschen Kinos.

In Garmisch-Partenkirchen wartet auf Jennerwein allerdings kein beschaulicher Heimaturlaub. Kaum hat der Kommissar seinen Dienst in der winterlichen Alpenkulisse angetreten, erschüttert eine Reihe mysteriöser Verbrechen den Ort. Ein dänischer Skispringer stürzt in den Tod, der Präsident des Winterspiele-Komitees überlebt nur knapp einen Anschlag. Anonyme Schreiben kündigen zudem weitere Verbrechen an.

Die Brüder Florian Brückner (links) und Maximilian Brückner haben die gemeinsamen Dreharbeiten genossen. (Bild: 2026 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2026 Getty Images/Andreas Rentz

Die Vorlage für den Kinofilm liefert Bestsellerautor Jörg Maurer. Seine Krimireihe rund um Kommissar Jennerwein umfasst mittlerweile 16 Bände, die sich insgesamt mehr als drei Millionen Mal verkauft haben.

„Das ist unsere erste Produktion, bei der er geschrieben hat und ich spielen darf“

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur schildert Florian Brückner, wie es zur Zusammenarbeit mit seinem Bruder kam: „Das ist unsere erste Produktion, bei der er geschrieben hat und ich spielen darf. Ich wusste, dass er das macht und eigentlich dachte ich auch, er spielt den Jennerwein, was aus Zeitgründen leider nicht geklappt hat. Und dann war die Frage meines Bruders, kann ich dich da empfehlen?“

Auch vor der Kamera gibt es ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht aus dem „Pumuckl“-Universum. Frederic Linkemann, der in der Kinderserie Meister Eders besten Freund Michi verkörpert, übernimmt in „Jennerwein“ die Rolle des Kommissars Ludwig Stengel. Statt bester Freundschaft ist diesmal allerdings ein ganz anderes Verhältnis gefragt. „Es war mir auch klar, dass es diese Konstellation bei 'Pumuckl' schon gibt, aber da sind sie ja Best Buddies und bei 'Jennerwein' ist es genau das Gegenteil. Damit konnte ich alle überzeugen und der Freddy hat eingeschlagen“, erklärt Brückner.

Besonders in Erinnerung geblieben sind dem Schauspieler die Dreharbeiten mit seinem Bruder. Ein Höhepunkt war für ihn der Dreh an der Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen. Einige Szenen entstanden sogar während des traditionellen Neujahrsskispringens. Für Brückner sei das ganze „spektakulär“ und „wunderschön“ gewesen. (tsch)