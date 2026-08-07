Dubrovnik gilt für Millionen Fans der Kultserie „Game of Thrones“ mittlerweile als Pilgerstätte. In der beliebten Fantasy-Serie diente die kroatische Küstenstadt als Kulisse für die mittelalterliche Metropole Königsmund und lockt seitdem täglich rund 10.000 Touristen an. Genau dort will Reisereporter Peter Giesel für die Kabel Eins-Sendung „Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ herausfinden, ob Fans bei den berühmten Touren wirklich auf ihre Kosten kommen - oder nur kräftig zur Kasse gebeten werden.

Gemeinsam mit seinem Kameramann Robin bucht Giesel eine zweistündige „Game of Thrones“-Tour. Der Preis hat es in sich: Insgesamt 210 Euro legen die beiden auf den Tisch, um die sieben bekanntesten Drehorte der Serie zu sehen. „Guten Morgen zusammen, ich bin Natascha und ich bin euer Tourguide für heute“, stellt sich die Reiseleiterin vor und startet erstmal mit Geschichten über sich selbst und ihr Privatleben. Ganze 15 Minuten vergehen, bevor überhaupt die erste Kulisse angesteuert wird.

Für Giesel wird schnell klar: Ohne detailliertes Serienwissen ist man hier verloren. Natascha spricht über Figuren in einer geradezu kryptischen Sprache und umgeht deren Namen bewusst, weil sie manche Charaktere nach eigener Aussage nicht leiden kann. „Du musst alle Staffeln, jede Episode sehr aufmerksam geguckt haben, um all das zu verstehen, was sie sagt“, stellt Giesel ernüchtert fest. Zu diesem Zeitpunkt ist das für ihn zwar noch keine Abzocke. Schließlich darf eine Tour über eine Serie durchaus Vorwissen voraussetzen. Doch selbst Begleiter Robin, der jede Folge kennt, ist vom Ablauf zunehmend enttäuscht.

„Super! Ausgelacht zu werden von anderen ist immer schön“

Nachdem der TV-Moderator gehört hat, was andere Touristen für eine „GOT“-Tour bezahlt haben, ist er sauer. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Dann folgt der Moment, der Giesel endgültig die Laune verdirbt. Unterwegs trifft er auf andere Touristen und fragt nach dem Preis ihrer Führung. „Ich glaube so 25 Euro“, antwortet einer der Teilnehmer. Als der Mann erfährt, dass Giesel mehr als 100 Euro pro Person bezahlt hat, kann er sich das Lachen nicht verkneifen. „Super! Ausgelacht zu werden von anderen, ist immer schön“, kommentiert Giesel genervt.

Die Tour führt weiter durch die überfüllten Gassen der Altstadt. Ganz ohne Fotostopps erreicht die Gruppe die berühmte Stadtmauer, einen der spektakulärsten Drehorte der Serie. Hier entstanden unter anderem Szenen rund um den Roten Bergfried in Königsmund sowie die Bucht der Schwarzwasser-Schlacht. Ausgerechnet an diesem Highlight verabschiedet sich Tourguide Natascha jedoch von ihrer Gruppe. Die Gäste dürfen die Stadtmauer auf eigene Faust erkunden.

Für Giesel ist das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. „Ich wollte keine Szene machen“, sagt er nach der Tour zwar noch bemüht gefasst, doch seine Enttäuschung ist ihm deutlich anzusehen. Schließlich kosten vergleichbare Touren nur rund ein Viertel des bezahlten Preises. „Das macht mich wahnsinnig.“

Wer Dubrovnik auf den Spuren von „Game of Thrones“ entdecken möchte, spart sich die teure Führung lieber. Giesels Tipp: „Laden Sie sich die Dubrovnik-App runter.“ Auf dieser Plattform ist ein „Game of Thrones“-Audio Guide für 2,99 Euro erhältlich. Zusammen mit dem Eintritt für die Stadtmauer von 40 Euro kommt ein Fan der Serie deutlich günstiger weg.

„Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ läuft wöchentlich um 20.15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. (tsch)