Eigentlich sollte Bernhard Brink beim „Schlagerbooom“ gemeinsam mit Sonia Liebing auf der Bühne stehen. Doch der Schlagerstar muss die Performnce kurzfristig absagen. Als Begründung nannte er dem Portal „schlagerprofis.de“ auf Nachfrage persönliche Gründe. Was genau dahintersteckt, ist bislang nicht bekannt.

Zusammen mit Duettpartnerin Liebing wollte der Sänger bei dem von Florian Silbereisen präsentierten TV-Event in Dortmund die gemeinsame neue Single „Du kannst es immer noch“ singen. Ob Brink den Auftritt bei der nächsten Ausgabe des „Schlagerbooom“ im Jahr 2027 nachholen wird, ist nicht bekannt.

Für Bernhard Brink beginnt bald das letzte Kapitel seiner erfolgreichen Karriere: Nach Jahrzehnten im Schlagergeschäft bereitet sich der Sänger auf seinen Abschied vor: 2027 will der heute 74-Jährige auf Abschiedstour gehen. Das Motto steht bereits fest: „Danke für die Zeit“. Damit möchte sich der Sänger nach über 50 Jahren im Musikgeschäft von seinem Publikum verabschieden. Seinen ersten großen Hit hatte Brink 1976 mit der Single „Liebe auf Zeit“, die sich in den Top 20 der deutschen Charts platzierte. (tsch)