Komiker Bernd Stelter (65) muss sich einem Eingriff an der Hüfte unterziehen. Die Diagnose, dass seine rechte Hüfte stark verschlissen sei und ersetzt werden müsse, erhielt der Kabarettist bereits im vergangenen November. Nun soll es bald so weit sein - und Stelter verspürt sogar Vorfreude.

„Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die sich auf eine OP freuen. Ich ja“, gesteht er im Interview mit RTL. Denn mittlerweile ist der 65-Jährige auf die OP bestens vorbereitet. Auf Anraten seines Arztes nahm Stelter einiges an Gewicht ab, insgesamt habe der RTL-Star 22 Kilogramm verloren - und fühle sich deutlich fitter.

„Jetzt bin ich eigentlich so ungefähr da, wo ich hin will“, betont der frühere „7 Tage, 7 Köpfe“-Star. Zu seinem bewussteren Lebensstil gehöre nun, möglichst 30 Seiten am Tag zu lesen und 10.000 Schritte täglich zu laufen. Ausnahmen genehmige er sich dennoch: „Fünf Tage die Woche ist Pflicht. Zwei Tage darf man auch mal sagen: Heute habe ich keinen Bock“, erklärt er. Stelter berichtet, er setze auf die „fünf Ls: laufen, lernen, lieben, lachen, loslassen.“

Bernd Stelter hörte nach mehr als 40 Jahren mit dem Rauchen auf

Auch mit einem anderen Laster hat der TV-Star schon vor einigen Jahren gebrochen: den Zigaretten. Wie Stelter erklärt, habe er seit seinem 15., 16. Lebensjahr geraucht. Nach 45 Jahren zog er schließlich einen Schlussstrich. Heute weiß er: „Nicht mehr rauchen ist eine sehr positive Sache.“

Bernd Stelter ist noch heute als Komiker, Kabarettist und Autor sowie im Karneval aktiv. Mit seinem Programm „Reg' dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ ist er seit dem vergangenen Jahr auf Tour. Kürzlich veröffentlichte er außerdem seinen neuen Krimi „Die kalte Hand des Camping-Killers“. Bekannt wurde Stelter vor allem als Mitglied der Stammbesetzung der RTL-Comedyshow „7 Tage, 7 Köpfe“, die von 1996 bis 2005 lief. Neben ihm gehörten auch Gaby Köster, Karl Dall, Mike Krüger und Kalle Pohl zu der Stammbesetzung der Sendung. (tsch)