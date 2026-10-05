Nach mehreren Jahren bei RTLZwei kehrte Daniela Katzenberger 2023 zurück zu Vox – jenem Sender, bei dem ihre erstaunliche TV-Karriere einst Fahrt aufnahm. Ebendort hätte am Freitag, 9. Oktober, eigentlich die neue Staffel ihrer Doku-Soap starten sollen. Nach einer kurzfristigen Programmänderung findet sich im Programmschema um 20.15 Uhr jedoch eine Wiederholung von „Goodbye Deutschland“. Und auch in der Folgewoche ist am Freitag die Auswanderer-Doku im Programm.

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Senders Vox heißt es dazu: „Wir müssen uns noch ein kleines bisschen gedulden: Aus programmplanerischen Gründen starten die neuen Folgen Daniela Katzenberger am Freitag, 23. Oktober, bei Vox – zwei Wochen später als ursprünglich geplant.“

2027 wird es weitere „Daniela Katzenberger“-Folgen geben

Weiter heißt in dem Post: „Euch erwarten sechs neue Folgen, immer freitags in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr bei Vox und eine Woche vorab auf RTL+. 2027 könnt ihr euch dann auf weitere neue Folgen freuen!“ Damit kommt die neue Katzenberger-Staffel nicht nur später als geplant – sie fällt auch kürzer aus, als zunächst angekündigt. Ursprünglich war von acht Folgen die Rede gewesen, verteilt auf vier Freitage im linearen TV.

Zum Staffelauftakt reist die „Katze“ mit ihrer Mutter Iris und Freunden an den Gardasee, wie einer Programmankündigung zu entnehmen ist. Dort plant die Familie, „wie früher gemeinsam zu campen“. Jedoch: „Was als idyllischer Urlaub geplant war, entwickelt sich durch ein Missgeschick bei der Buchung schnell zur Geduldsprobe.“

Einem größeren TV-Publikum wurde Daniela Katzenberger einst durch die Reihe „Goodbye Deutschland“ bekannt. Seit Anfang 2014 ist die heute 40-Jährige mit Sänger Lucas Cordalis (59) liiert, den sie 2016 heiratete. 2015 kam ihre gemeinsame Tochter Sophia (11) zur Welt. Die Familie lebt seit rund zehn Jahren auf Mallorca und lässt sich dort sowie auf Reisen auch von der Kamera begleiten.

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