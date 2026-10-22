Während der „Dinner“-Vorbereitungen erfährt Hans von tierischem Nachwuchs„Ich bin Papa geworden!“

„Ich bin echt wahnsinnig froh, dass mich meine Kinder angemeldet haben“, bereut Hans (52) seine Teilnahme bei „Das perfekte Dinner“ nicht. Denn er hat vier nette Leute kennengelernt: „Das freut mich - wie sagt man in Bayern - unbandig!“ Seine Frau kommt aus Wilhelmshaven, und weil die Immobilien in Ostfriesland sehr viel günstiger sind, zogen sie vor einigen Jahren aus Ingolstadt nach Ochtersum. Seitdem hat der Technische Angestellte auch die Leidenschaft fürs Kochen entdeckt.

„Ich habe eigentlich zu viele Hobbys: Ich fahre gerne Motorrad, ich schraube gerne an Autos, dann habe ich jetzt Galloways, dann hatte ich früher noch Schweine, dann habe ich mir einen Räucherofen gebaut“, zählt Hans auf. „Ich räuchere jetzt hier selber, wir schlachten hier.“ Davon gibt es im Menü einige Kostproben:

Vorspeise: Brezelschnecken mit Charakter - Sautierte Radieschen / Obazda / hausgemachte Galloway-Salami / hausgemachte Leberwurst Hauptspeise: Wia bei der Oma zu Weihnachten - Hausgemachte Galloway-Rouladen / Serviettenknödel / Blaukraut / Preiselbeer-Soße Nachspeise: Zuckersiass und zimtig guad - Mini-Dampfnudeln mit Zucker-Zimt-Boden / Vanillesoße / Preiselbeer-Eis

Hans formt seine Brezelschnecken mit liebevoller Hingabe. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Die Dampfnudel ist ein sehr gefährliches Thema“, denn beim Zucker-Zimt-Boden kann einiges schiefgehen, weiß Hans. Dass er auch die Brezelschnecken selber macht, liegt an der regionalen Kulinarik: „Hier gibt's ja keine vernünftigen Brezen.“ Mitten in den Vorbereitungen klingelt das Handy. „Cool, ich bin Papa geworden!“, jubelt Hans über den Nachwuchs eines seiner Rinder. „Ich hab ein neues Galloway!“

Nebenbei ein Boot gekauft

Andreas hat passend zum bayerischen Abend die Tracht angezogen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Ich dreh durch!“, lässt sich Maja (25) schon beim Lesen des Menüs mitreißen. Was sie außerdem brennend interessiert: eins der zwei Boote, die Hans im Garten stehen hat und verkaufen will. „Wenn ich mich mit dem Hans noch mal zusammensetze und das ein oder andere Bier fließt, dann könnten wir mit der Bootssache ins Geschäft kommen“, sieht sie sich schon übers Wasser schippern.

Als Aperitif reicht Hans „ein Kultgetränk aus den 80er-Jahren“, eine Laterne aus Weißwein, Limo und Kirschlikör. Dabei erzählt er ganz stolz von seinem Nachwuchs und zeigt Fotos von dem knuffigen grauen Kälbchen.

Tolle Wurst, schwache Brezel

Die Brotzeitplatte mit selbstgemachten Wurstwaren kommt gut an. „Die Leberwurst hat so richtig nach Leber geschmeckt“, findet Hannelore (61), vor allem in Kombination mit der Brezel. Die hätte sich Mike (46) etwas geschmacksintensiver gewünscht: „Bisschen schwach fand ich es von der Würze.“

„Die Rouladen hat eigentlich immer meine Mama gemacht“, gesteht Hans. Aber Oma klingt halt heimeliger. Das Fleisch stammt aus der eigenen Galloway-Schlachtung. Geschmacklich gut, findet Hannelore, aber „wenn Roulade, dann muss die heiß sein“. Trotz Wärmeplatten war sie das leider nicht.

Die Dampfnudel polarisiert

„Ich habe bei dem Eis jetzt keine Preiselbeere geschmeckt“, stellt Andreas (50) beim Dessert fest. Die Dampfnudel mundet besser: „Mmm, dieser Crunch da unten!“ Auch Maja mag die Süßspeise: „Du hast mich hiermit sehr glücklich gemacht.“ Mike lässt sie hingegen stehen: „Die Nudel ist nicht meins irgendwie. Die holt mich nicht ab.“

„Das Timing war heute leider mein Kritikpunkt“, fand Mike die Wartezeiten zu lang. Deshalb landet Hans mit 30 Punkten auf dem vorerst letzten Platz. (tsch)