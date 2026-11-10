„Also 50 Prozent sind doof?!“Wagenknecht nimmt im TV AfD- und BSW-Wähler in Schutz

„Die AfD hat sehr, sehr starke Wahlergebnisse. Und dass sie so stark geworden ist, ist auch ein Ergebnis der Brandmauer“, glaubt Sahra Wagenknecht. Im ntv-Talk „Blome & Pfeffer“ diskutierte die BSW-Gründerin am Montagabend mit Journalist Jörg Thadeusz hitzig über die Gründe, aus denen Menschen einer Partei wie der AfD ihre Stimme geben.

„Warum ist denn die AfD so stark geworden? Doch nicht, weil die AfD so brillante Vorschläge hat“, führte Wagenknecht an. Vielmehr liege der Erfolg der Partei an der „Politik in Berlin im Kanzleramt“. Diese sei „so unterirdisch“, dass sich „das Leben der Menschen so viel verschlechtert“ habe. Dies sei laut Wagenknecht bereits unter Olaf Scholz der Fall gewesen, stelle unter dessen Nachfolger Friedrich Merz aber „erst recht“ ein Problem dar.

Jörg Thadeusz und Sahra Wagenknecht waren in Bezug auf die AfD nicht einer Meinung. (Bild: RTL / ntv) Copyright: RTL / ntv

Jörg Thadeusz hingegen sah das Problem bei den Wählerinnen und Wählern selbst. „Die Leute sind nicht doof, die sind zu bequem. Die sind gedankenfaul, die sind teilweise dekadent“, sagte er auch mit Blick auf die hohen AfD-Stimmanteile in den östlichen Bundesländern. „44 Prozent im Osten, in Sachsen-Anhalt, sind dekadent?“, fragte Wagenknecht nach. „Mehr“, erklärte Thadeusz, „die, die Sie wählen, auch!“

Jörg Thadeusz: „Dann bin ich gedankenfaul“

Die einstige Linken-Politikerin stutzte: „Ach so, also 50 Prozent sind doof?“ Thadeusz hingegen legte nach und attestierte AfD- und BSW-Wählern nicht nur „Selbstmitleid und Resigniertheit“, sondern nannte diese auch „feige, weil man sich vor Russland die ganze Zeit fürchten muss“. Sahra Wagenknecht schüttelte mit dem Kopf. „Dass sich Menschen vor einem Atomkrieg fürchten oder vor dem Krieg mit der größten Atommacht der Welt, finde ich sehr nachvollziehbar. Wenn Sie das anders sehen, ist das Ihre Sache.“

Der TV-Moderator blieb dabei: „Ein erwachsener Mensch geht in die Wahlkabine und macht seine Entscheidung“, gab er zu bedenken. „Und wenn der der Meinung ist, die AfD überzeugt mich - wenn man 3.700 ausreisepflichtige Asylbewerber hat, das löst die Probleme von Sachsen-Anhalt - dann bin ich gedankenfaul.“

Zu sehen gibt es die gesamte Ausgabe von „Blome & Pfeffer“ auf RTL+. (tsch)