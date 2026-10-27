„Wahr gewordener Traum“Rapper Jay-Z tritt beim Super Bowl 2027 auf

Nachdem Bad Bunny mit seiner Emmy-gekürten Halftime Show beim Super Bowl LX Geschichte geschrieben hat, steht der nächste Superstar in den Startlöchern: Jay-Z wird in der Halbzeitshow beim Super Bowl 2027 als Headliner auftreten. Der Rapper, der bislang maßgeblich an der Auswahl der Künstler für das Mega-Event beteiligt war, steht in der 61. Auflage damit erstmals selbst im Mittelpunkt. Das gaben Apple Music, die National Football League (NFL) und Roc Nation bekannt.

Super Bowl bezeichnet das alljährliche Endspiel der American-Football-Liga NFL. Austragungsort des sportlichen und medialen Großereignisses ist am 14. Februar 2027 das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Für Jay-Z wird es der wohl prestigeträchtigste Auftritt in seiner langen Karriere sein.

Hinter dem Künstlernamen des Rappers steckt Shawn Carter, der in Brooklyn, New York, aufwuchs. 1996 veröffentlichte er sein Debütalbum „Reasonable Doubt“ und legte damit den Grundstein für eine Weltkarriere. Hits wie „Empire State of Mind“ und „Crazy in Love“ machten ihn international bekannt.

„Das war eine lange Reise“

2008 gründete Jay-Z sein Unternehmen Roc Nation. Seit 2019 arbeitet es mit der NFL zusammen und ist an der Produktion der Halbzeitshow des Super Bowls beteiligt. Bereits zweimal bei einer Super-Bowl-Halbzeitshow auf der Bühne stand Jay-Zs Ehefrau Beyoncé. Das Paar ist seit 2008 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder.

„Von 'Reasonable Doubt' bis zum Auftritt auf der Super-Bowl-Halbzeitbühne, das war eine lange Reise“, erklärte der Musiker in einem Statement. „30 Jahre Musik, Arbeit und Kultur auf der größten Bühne der Welt. Dieser Weg ist weiterhin wie ein wahr gewordener Traum.“ (tsch)