Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once“) verkörpert die zweite Hauptfigur der Serie: eine sterbende Replikantin, die einen letzten Job erledigen - und letzte Fragen klären will. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Replikantin Olwen (Michelle Yeoh) hat nur noch wenige Tage zu leben. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Als Ridley Scotts Film „Blade Runner“ 1982 ins Kino kam, war er zunächst kein großer Erfolg. Doch mit verregneten Hochhausschluchten, schmutzigen Cyberpunk-Gassen, gigantischen Werbeprojektionen, Film-noir-Atmosphäre und der melancholischen Musik von Vangelis schuf er ein Zukunftsbild, das Science-Fiction von da an prägt. Der Kultfilm war allerdings mehr als nur Oberfläche. Er stellte Fragen wie: Was unterscheidet Menschen von künstlich geschaffenen Wesen, wenn auch diese fühlen, lieben und sterben? Denis Villeneuve (“Dune“) führte diese Welt 2017 mit dem Film „Blade Runner 2049“ eigenständig fort. Nun folgt das nächste Kapitel: Die abgeschlossene Miniserie „Blade Runner 2099“ startet mit allen acht, fast einstündigen Episoden am 25. November bei Prime Video. Kann die Erzählung mit „Euphoria“-Star Hunter Schafer und Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once“) die gigantischen Fußstapfen der bisherigen „Blade Runner“-Projekte ausfüllen?

Cora (Hunter Schafer) lebt mit einer gefährlich kühnen Tarnung: Sie gibt sich - mit technischen Hilfsmitteln - als Replikantin aus, ist aber im Wahrheit ein Mensch. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Ridley Scotts Film von 1982, lose nach Philip K. Dicks Roman „Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“ entstanden, erzählt von Rick Deckard (Harrison Ford), der künstliche Menschen, sogenannte Replikanten, aufspürt und „in Rente schickt“ - also tötet. Replikanten sind ihren Schöpfern körperlich überlegen, besitzen aber nur eine begrenzte Lebensdauer. Als Deckard Replikantin Rachael (Sean Young) begegnet, gerät die Trennung zwischen Mensch und Maschine ins Wanken. Replikant Roy Batty (Rutger Hauer), der am Ende seinem Verfolger das Leben rettet, macht aus dem Sci-Fi-Thriller eine Parabel über Empathie, Sterblichkeit und die Würde des Lebens. Zum Kult wurde der Film durch seine Bildwelt und die verstörend offenen Fragen. Und was schafft die Serie?

Die vielleicht klügste Sci-Fi-Erzählung der Kinogeschichte?

Cora (Hunter Schafer) arbeitet als Blade Runner - im Los Angeles des Jahres 2099 ein Job für Replikanten, die mittlerweile die Macht übernommen haben. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Im Los Angeles der nächsten „Blade Runner“-Generation, der Serie „Blade Runner 2099“, sieht es gewohnt dystopisch aus: Dauerregen trifft auf Dunkelheit, Neonreklamen und viel Schmutz. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

„Blade Runner 2099“ wurde von Silka Luisa (“Shining Girls“) entwickelt, Ridley Scott ist ausführender Produzent. Jonathan van Tulleken (“Shōgun“) inszenierte die ersten beiden Folgen. Die Serie verschiebt erneut die Perspektive des Stoffes: War Ryan Gosling im Fortsetzungsfilm „Blade Runner 2049“ selbst ein Replikant, der andere künstliche Menschen jagte und sich mit seiner eigenen Identität auseinandersetzte, spielt „Blade Runner 2099“ nun in einer Welt, in der Replikanten die Macht übernommen haben und Menschen niedere Tätigkeiten ausüben. Im Zentrum der Miniserie stehen zwei Frauen: Hunter Schafer spielt Cora, eine Flüchtige, die zur Tarnung die Identität eines Blade Runners - also eines künstlichen Menschen und Polizisten - annimmt. Michelle Yeoh verkörpert Olwen, eine Replikantin, die nur noch kurze Zeit zu leben hat.

Olwen (Michelle Yeoh) reflektiert ihr zu Ende gehendes Leben als künstliche Kreatur. (Bild: © Amazon Content Services LLC) Copyright: © Amazon Content Services LLC

Gemeinsam sollen sie einen Flüchtigen aufspüren, dessen Geheimnis die fragile Ordnung des wiedererstandenen Los Angeles gefährden könnte. Damit verschiebt sich erneut die Perspektive: Scott erzählte von der Angst der Menschen vor ihren Geschöpfen, Villeneuve von einem Replikanten auf der Suche nach Identität und Sinn. Die Serie erkundet, was Menschlichkeit bedeutet, wenn Herkunft, Körper und Erinnerung manipulierbar sind. Fragen, die auch schon in den beiden Vorgänger-Filmen verhandelt wurden, die aber im KI-Zeitalter - auch wenn dieses bislang (noch) ohne künstliche Körper stattfindet - noch mal eine neue Bedeutung bekommen.

Optisch zitiert „Blade Runner 2099“ liebevoll und hochwertig die Vorgänger-Filme, auch die melancholisch-synthetische Musik der Serie schlägt in die Hommage-Kerbe. Und die Story? Ist nicht ganz so mitreißend wie die des Originalfilms, aber an dieser Aufgabe scheiterte schon das Villeneuve-Projekt von 2017. Insgesamt kann man aber durchaus attestieren: „Blade Runner 2099“ ist eine würdige Fortsetzung der vielleicht klügsten Sci-Fi-Erzählung der Kinogeschichte. (tsch)