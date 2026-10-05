„War im absoluten Ruin“No-Angels-Star spricht über Insolvenz und Geldnot

Anfang der Nullerjahre waren sie omnipräsent: Nach dem Sieg der ersten Staffel der Casting-Show „Popstars“ stiegen die No Angels mit ihrer Debütsingle „Daylight In Your Eyes“ direkt in den deutschen Pop-Olymp auf, weitere Hits sollten folgen. Teil der Gruppe war auch Jessica Wahls. Dass die Zeit nach den großen Erfolgen nicht immer einfach war, verriet die Sängerin nun in der von Radio Bremen produzierten Talkshow „3nach9“.

Seit 2021 sind die No Angels wieder aktiv. (Bild: 2025 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

„Ich sag' immer, ich war mal für 0,23 Sekunden Millionärin, aber noch in D-Mark“, scherzte Wahls im TV-Studio, wurde dann jedoch schnell ernst. Nach der Trennung von der Gruppe Anfang 2003 habe sie „ein Kind bekommen, dann hat sich auch wieder das ganze Leben geändert“. Auch ihre finanzielle Realität habe sich schlagartig geändert.

„So entspannend, einen 9-to-5-Job zu haben“

Der vorläufige Bruch mit der Pop-Karriere hatte eine finanzielle Durststrecke zufolge. Wahls berichtet auch von „ganz schweren Zeiten“, in denen sie sich „im absoluten Ruin, in der Insolvenz“ befunden habe. Eine berufliche Neuausrichtung wurde möglich. Diese führte sie schließlich in die Musikredaktion des Radiosenders MDR Jump. Seit 2021 sind auch die um ein Mitglied geschrumpften No Angels wieder aktiv.

Ein normaler Arbeitsalltag ist nicht gerade etwas, das man mit den Vorlieben von Popstars in Verbindung bringen würde, doch Jessica Wahls hat diese Lebensweise zu schätzen gelernt. „Für mich war das so entspannend, einen 9-to-5-Job zu haben, bei dem regelmäßig Geld reinkommt und nicht alle sechs bis acht Monate, und man muss gucken, wo man steht“, erklärte sie bei „3nach9“. (tsch)