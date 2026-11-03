In den USA werden am Dienstag, 3. November, womöglich die politischen Karten neu gemischt: Bei den sogenannten Midterms werden alle Sitze im Repräsentantenhaus sowie die Hälfte aller Senatssitze neu gewählt. Derzeit haben die Republikaner um Präsident Donald Trump die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses. Laut einigen Umfragen könnten sie diese jedoch verlieren. Das ZDF widmet den Zwischenwahlen am 3. und 4. November zwei Sondersendungen. Dafür müssen „Die Rosenheim-Cops“ ihren angestammten Sendeplatz am Dienstag, um 19.25 Uhr, freimachen.

„auslandsjournal“-Moderatorin Shakuntala Banerjee und ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen begleiten die Wahlen gemeinsam mit Expertinnen und Experten live aus der Hauptstadt Washington D.C.. Am nächsten Tag ordnen sie die Ergebnisse in einer weiteren „ZDF spezial“-Ausgabe.

Wann läuft die nächste Folge „Die Rosenheim-Cops“?

Die fünfte Folge der 26. Staffel „Die Rosenheim-Cops“, „Ein Toter auf dem Friedhof“, ist deshalb erst eine Woche später, am Dienstag, 10. November, im TV zu sehen. In der Mediathek geht es hingegen wie gewohnt weiter. Dort erschien die Episode schon vorab: am Dienstag, 27. Oktober.

Auch die letzten beiden Episoden mit Marisa Burger als Polizeisekretärin Miriam Stockl kommen bereits zwei Wochen vorher in die ZDF-Mediathek. Im linearen Programm verlässt die langjährige „Rosenheim Cops“-Schauspielerin die Serie am Dienstag, 24. November, zur gewohnten Uhrzeit.

Burger hatte ihren Ausstieg bereits letztes Jahr verkündet. Nach fast 25 Jahren als Frau Stockl wollte die 53-Jährige wieder Abwechslung und mehr Freiheiten: „Ich hatte den Wunsch, wieder selbstständig meine Tage zu planen“, erklärte sie gegenüber „Spiegel“. Das war jedoch nicht der einzige Grund für ihren Abschied: „Dazu kam die Frage, wie ich diese Rolle noch füllen soll. Wie bleibt man nach so langer Zeit noch ehrlich mit einer Figur? Wie hält man sie lebendig, ohne sich zu wiederholen? Ich möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen.“ (tsch)