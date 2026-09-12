„Was für ein Schocker“Diebe knacken Peter Giesels Auto und klauen Aufnahmen der Sendung

Eigentlich wollte Peter Giesel in der aktuellen Folge der Kabel-Eins-Sendung „Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ nur seine Zuschauer vor einer möglichen Abzocke bei einer Schnorcheltour in Cannes warnen. Doch während Giesel ahnungslos im Wasser plantscht, erlebt sein Team ein paar Kilometer weiter eine böse Überraschung: Der Mietwagen wird in einem Parkhaus in Nizza aufgebrochen, wertvolle Technik und wichtiges Sendungsmaterial verschwinden.

„Was soll ich sagen?“, spricht ein dem TV-Publikum unbekanntes Gesicht in eine Handykamera. Es ist Sebastian, der Cutter von Peter Giesel. Er hat festgestellt, dass der Mietwagen des Teams aufgebrochen und der Inhalt gestohlen wurde. Besonders bitter: Auch die Festplatten mit der Abmoderation der Sendung, die wohl frisch im Kasten war, sind weg. Airpods und MacBooks wurden ebenfalls geklaut.

„Achtung Abzocke“-Cutter erstattet Anzeige

Seit 2015 deckt Peter Giesel in „Achtung Abzocke“ die Maschen der Urlaubsbetrüger auf. (Bild: Joyn / Robin Ahne) Copyright: Joyn / Robin Ahne

„Kamera ist zum Glück noch da“, sagt Sebastian. Giesel weiß, dass Autoaufbrüche in der Gegend um Nizza herum keine Seltenheit sind. Deshalb hatte sich das Team extra für ein überwachtes Parkhaus entschieden. Doch offenbar ließ sich der Dieb davon nicht abschrecken.

Für Giesel bleibt allerdings keine Zeit, dem Täter selbst auf die Spur zu gehen. Er und ein Teil seines Teams müssen von Nizza aus weiter nach Kanada zum nächsten Dreh. Sebastian und seine Kollegin Maria bleiben deshalb vor Ort. Sie erstatten Anzeige und versuchen, anhand der Überwachungsaufnahmen des Parkhauses Hinweise zu gewinnen. Doch zunächst gibt es eine herbe Enttäuschung: Die Daten dürfen nur von der Polizei und auf Grundlage eines offiziellen Antrags gesichert werden.

Polizei stellt Diebesgut bei einer Haudurchsuchung sicher

Dann kommt Bewegung in den Fall. Sebastian kann seine gestohlenen Kopfhörer über deren GPS orten. Sie senden ein Signal und führen ihn direkt zum nächsten Hinweis. Kurz vor dem Ziel bittet er eine Streife um Hilfe. Tatsächlich gelingt der Polizei der Zugriff: Ein Jugendlicher wird festgenommen. In seinem Rucksack finden die Beamten die Kopfhörer.

Vom Rest der Beute fehlt zunächst jede Spur. Doch 24 Stunden später kommt die nächste Wendung: Bei einer Hausdurchsuchung stellt die Polizei einen Großteil des gestohlenen Eigentums sicher. Der Täter soll die gleiche Masche bereits 45 Mal durchgezogen haben. Er ist gerade einmal 20 Jahre alt.

Giesel telefoniert einige Zeit später aus Toronto mit Sebastian, der mittlerweile gut in München angekommen ist. „Was für ein Schocker, dass das uns passiert ist“, findet Giesel.

„Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ läuft wöchentlich um 20.15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. (tsch)