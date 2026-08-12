„Was ich jetzt dafür geben würde“Diego Pooth spricht über den Verlust seines Großvaters

Vor etwa zwei Jahren entschied sich Diego Pooth (22), Sohn von Verona Pooth und Ehemann Franjo, seinem Traum von einer Karriere als Profi-Golfer den Rücken zu kehren. Zuvor hatte er an der renommierten, privaten Sportakademie „IMG“ in Florida studiert und Golf als Leistungssport betrieben. Doch nach dem Abschluss änderten sich seine Pläne. Den Golfplatz besucht er trotzdem weiterhin regelmäßig - und erinnert sich dabei an die Anfänge seiner Golf-Leidenschaft zurück.

In der fünften Folge des ProSieben-Formats „Born Famous - Fluch oder Segen“ besucht Diego gemeinsam mit Vater Franjo und seinem kleinen Bruder Rocco den Golfplatz in Meerbusch bei Düsseldorf. Die Anlage löst bei ihm bis heute eine emotionale Reaktion aus: „Irgendwie ist der Meerbuscher Golfplatz für mich so viel mehr als nur ein Golfplatz, einfach, weil ich als Kind hier jeden Tag war“, erinnert er sich.

Diego Pooth entdeckte durch seinen Großvater seine Leidenschaft für Golf

Auch wenn Diego Pooth seine Karriere als Profi-Golfer nicht weiter verfolgt, steht er immer noch regelmäßig auf dem Golfplatz. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Bereits im Alter von vier, fünf Jahren habe er das erste Mal Golf gespielt. Eine große Rolle spielte dabei sein Großvater Franjo Senior. Der Vater von Franjo Pooth starb Anfang Januar 2023 im Alter von 87 Jahren.

Diego berichtet, sein Opa habe ihn früher regelmäßig angerufen und gesagt: „Komm, mach dich fertig, um neun Uhr bin ich da!“ Pünktlichkeit sei ihm enorm wichtig gewesen: „Wehe ich kam eine oder zwei Minuten zu spät“, erinnert sich Diego lachend.

Auch Vater Franjo Pooth weiß: „Du wärst nie zum Golf gekommen, wenn er nicht gewesen wäre.“ Das gemeinsame Training mit seinem Großvater sei für Diego zu einer Tradition geworden, an die er noch heute gerne zurückdenkt: „Das waren so mit die schönsten Tage überhaupt. Da geht wenig drüber“, stellt er klar. „Was ich jetzt dafür geben würde, noch einmal mit ihm eine Runde zu spielen. Ich glaube, so gut wie alles, was ich besitze.“

Zu sehen gibt es die Doku-Reihe „Born Famous“ immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben und bereits vorab bei Joyn. (tsch)