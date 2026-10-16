Blondie schrieben vor allem in den 70er- und 80er-Jahren Musikgeschichte, aber auch danach drückten sie der Popwelt immer wieder mal ihren Stempel auf - man erinnere sich etwa an den gewaltigen Hit „Maria“ aus dem Jahr 1999. Kann der Band um Debbie Harry über 50 Jahre nach ihrer Gründung noch einmal so ein Ausrufezeichen gelingen? Es kommt da nun in jedem Fall neue Musik, nachdem diese zuletzt mehrfach verschoben worden war. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Lea und Zsá Zsá sowie Tokio Hotel.

Blondie - Spectral Eyes

Lea (links) und Zsá Zsá widmen sich im Duett „Lieben wir uns genug“ der Frage, was eine Freundschaft alles aushält. (Bild: Universal Music) Copyright: Universal Music

Es scheint nun wirklich zu passieren - endlich! 2022 begannen Debbie Harry und ihre legendäre Band Blondie mit den Arbeiten an einem neuen Album, 2024 kündigten sie eine Veröffentlichung für den Frühling 2025 an. Die Sache verschob sich immer wieder, unter anderem auch aufgrund eines schweren Schicksalsschlags: Im April 2025 starb Schlagzeuger Clem Burke nach fünf Jahrzehnten mit Blondie an einer Krebserkrankung. Eineinhalb Jahre später scheint die Band nun aber bereit, das Projekt zu einem Ende zu bringen.

Die Veröffentlichung von „High Noon“, dem ersten neuen Blondie-Album seit fast zehn Jahren (“Pollinator“, 2017), wurde für 26. Februar 2027 angekündigt. Debbie Harry verspricht „eine Verschmelzung all unserer verschiedenen Einflüsse und Epochen zu etwas Neuem“, mit Rock'n'Roll, Punk, Tanzmusik und sogar ein paar Latin-Elementen. Chris Stein, neben Harry das einzige verbliebene Gründungsmitglied der Gruppe, erklärt schlicht: „Es war ein langer, seltsamer Ritt, aber hier sind wir nun also doch wieder mit einem neuen Blondie-Album.“

Nach dem langen Warten und den diversen Verschiebungen können die Fans jetzt zumindest auch schon einen ersten Song hören: „Spectral Eyes“. Der Titel entstand in enger Zusammenarbeit mit Gastmusiker Johnny Marr (The Smiths), der den Song schrieb und vor einigen Jahren auch schon solo veröffentlichte. Neben Marr und Clem Burke, der vor seinem Tod noch aktiv bei der Produktion des neuen Albums mitwirkte, werden laut Ankündigung weitere prominente Gäste wie Punk-Urgestein Glen Matlock und Zach Condon von Beirut auf „High Noon“ zu hören sein.

Lea & Zsá Zsá - Lieben wir uns genug

Für die Fans: Bill Kaulitz (links) und Tokio Hotel haben mit „Encore“ mal wieder ein neues Album aufgenommen. (Bild: Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: Getty Images/Andreas Rentz

In einer guten Freundschaft kann man sich alles sagen. Wirklich alles ...? Schöne Lieder über das Leben, die gleichzeitig aber auch nichts beschönigen, sind seit Jahren ein Markenzeichen von Lea. „Ehrliches Songwriting, das Nähe schafft und auch unbequeme Emotionen greifbar macht“, so beschreibt es die Plattenfirma. Dieses „ehrliche Songwriting“ trifft nun also im Duett „Lieben wir uns genug“ mit Rapperin Zsá Zsá auf das höchst sensible und komplizierte Thema Freundschaft.

In der neuen Single geht es um eine besonders enge Bindung und die Frage, was diese alles aushält. Kleine Nadelstiche, falsches Lächeln, verkorkste Glückwünsche, ständiges Vergleichen, Neid, Scham, Entfremdung, und dann doch wieder: „Niemand, nur du, bringt mich beim Heulen zum Lachen.“ So wird ein großes emotionales Durcheinander, wie es im wahren Leben vermeintlich schon viele Besties erlebt haben, bei Lea und Zsá Zsá in einen ebenso widersprüchlichen wie interessanten Pop-Dialog übertragen. Mag sein, dass Frauen ihn besser verstehen als Männer ...

Tokio Hotel - Encore

Bill Kaulitz schwänzt das „Heidifest“ by Heidi Klum, das war zuletzt eine der größten Geschichten aus dem bunten, schillernden Kosmos der Kaulitz-Twins. Ein sehr wichtiges Fotoshooting, über das er noch nicht mehr sagen dürfe, war hinterher Bill Kaulitz' Entschuldigung. Er und sein Bruder Tom sind zwischen all den Schampus-Partys eben doch auch noch sehr beschäftigte Männer. Das Podcasten (“Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“) nahm zuletzt viel Raum im Leben der Brüder ein. Und dann gibt es da ja auch noch eine Band. Eine, die aktuell wieder ziemlich aktiv ist: Vier Jahre nach „2001“ veröffentlichen Tokio Hotel mit „Encore“ mal wieder ein neues Album.

Für die Leute, die Bill Kaulitz beim „Heidifest“ vermisst haben, machen sie so etwas sicher nicht. Wenn Tokio Hotel neue Musik veröffentlichen, geht es mutmaßlich auch nicht mehr um Plattenverkäufe. Die Musik, sagt Frontmann Bill, sei für ihn nach wie vor ein wichtiges Ventil, um Sorgen, Kummer und Herzschmerz zu verarbeiten, so wie in den neuen Songs „Wanderlust“ und „Shout 2 The Universe“. Wenn ansonsten noch irgendjemand so ein neues Album von Tokio Hotel „braucht“, dann sind es die Fans von früher, also die Menschen, die Tokio Hotel damals groß gemacht haben. Hier bekommen sie zwölf Rock-Pop-Songs im klassischen Stil der Band und ohne irgendwelche überflüssigen Experimente. Für ihre Anhängerschaft lassen Bill und Tom Kaulitz demnächst übrigens auch Heidi Klums legendäre Halloween-Party sausen - es steht ein Tokio-Hotel-Konzert in Hamburg an, das geht vor! (tsch)