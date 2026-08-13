Was machen die „Miami Vice“-Stars heute?

Sonny Crockett (Don Johnson) war der kernige Undercover-Polizist, dessen Charisma und unorthodoxen Methoden ihn zum Herzstück der Serie machten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Mehr 80-er geht kaum: Die Hochglanz-Optik von „Miami Vice“ war stilprägend. Und natürlich waren da die coolen Cops Crockett (Don Johnson) und Tubbs (Philip Michael Thomas), die 111 Folgen lang in pastellfarbenen Anzügen Jagd auf Drogendealer machten. Wir zeigen, was aus Johnson, Thomas und den anderen Darstellern der Kultserie wurde.

Don Johnson (Sonny Crockett)

Don Johnson gehörte Ende der 80er-Jahre zu den gefragtesten Hollywood-Stars, viele seiner Kino-Filme floppten jedoch. (Bild: WVG / Entertainment One) Copyright: WVG / Entertainment One

Seit Quentin Tarantino ihn für „Django Unchained“ besetzte, ist Johnson wieder gefragt. (Bild: Emma McIntyre/Getty Images) Copyright: Emma McIntyre/Getty Images

„Miami Vice“ handelte von den beiden verdeckt ermittelnden Polizisten Sonny Crockett (Don Johnson) und Ricardo „Rico“ Tubbs (Philip Michael Thomas), die im sonnigen Miami dunklen Machenschaften auf der Spur sind. Sonny war der Kernige der beiden, lässig gekleidet mit pastellfarbenen Anzügen über figurbetonenden T-Shirts, mit Designer-Stoppeln und einer Vorliebe für schnelle Boote und teure Autos. Sein Charisma und seine unorthodoxen Methoden machten ihn zum Herzstück der Serie.

Der aus New York stammende Ricardo „Rico“ Tubbs (Philip Michael Thomas, rechts) brachte Coolness und Bodenständigkeit ins „Miami Vice“-Team. (Bild: Universal) Copyright: Universal

Don Johnson gehörte Ende der 80er-Jahre zu den gefragtesten Hollywood-Stars, viele seiner Kino-Filme floppten allerdings, so auch der Neo-Noir-Krimi „The Hot Spot - Spiel mit dem Feuer“ von Regisseur Dennis Hopper. Mit der Hauptrolle in „Nash Bridges“ (1996 bis 2001) konnte Johnson zwar einen weiteren Serienerfolg feiern, danach war er eher in Nebenrollen zu sehen, wie in der TV-Adaption von „From Dusk Till Dawn“.

Viele große Rollen folgten für Philip Michael Thomas (rechts) nach „Miami Vice“ nicht: In „Zwei Supertypen in Miami“ war an der Seite von Bud Spencer zu sehen. (Bild: OneGate Media GmbH) Copyright: OneGate Media GmbH

Seit Quentin Tarantino ihn für „Django Unchained“ besetzte, ist Johnson wieder angesagt. Zuletzt spielte der heute 77-Jährige in der Komödie „Book Club“ an der Seite von Jane Fonda, Diane Keaton und Richard Dreyfuss. Außerdem war er in der HBO-Serienadaption der Kult-Graphic-Novel „Watchmen“ und der NBC-Sitcom „Kenan“ zu sehen. Von 2024 bis zum Einstellen der Serie ein Jahr später nach nur einer Staffel spielte er eine Hauptrolle in „Doctor Odyssee“.

Philip Michael Thomas (Ricardo „Rico“ Tubbs)

Heute lebt der Philip Michael Thomas (77) weitgehend zurückgezogen von der Öffentlichkeit. (Bild: 2015 Getty Images/Andrew Andrew Toth/Getty Images for Thomas' English Muffins) Copyright: 2015 Getty Images/Andrew Andrew Toth/Getty Images for Thomas' English Muffins

Der aus New York stammende Ricardo „Rico“ Tubbs (Philip Michael Thomas) brachte Coolness und Bodenständigkeit ins „Miami Vice“-Team. Mit seinem Sinn für Gerechtigkeit war er Crockett ein verlässlicher Partner und ergänzte dessen impulsive Art.

Er war der Chef von Crockett und Tubbs: Lt. Martin Castillo (Edward James Olmos) hielt mit seiner disziplinierten, fast stoischen Art die beiden impulsiven Ermittler im Zaum. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Viele große Rollen folgten für Philip Michael Thomas nach „Miami Vice“ nicht: In „Zwei Supertypen in Miami“ war an der Seite von Bud Spencer zu sehen. Aber vielleicht musste sich der Schauspieler auch seiner großen Familie widmen: Angeblich hat Thomas elf Kinder von fünf Frauen.

Edward James Olmos ist bis heute einer der angesehensten Schauspieler Hollywoods. (Bild: Matt Winkelmeyer/Getty Images) Copyright: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Heute lebt der 77-Jährige weitgehend zurückgezogen von der Öffentlichkeit. Eine seiner letzten „Rollen“: Für das Spiel „Grand Theft Auto: Vice City“ synchronisierte er 2002 die Figur des Drogendealers Lance Vance.

Edward James Olmos (Martin Castillo)

Gina Calabrese (Saundra Santiago) war eine taffe Ermittlerin im „Miami Vice“-Team, die als Undercover-Agentin oft riskante Rollen spielte, um Kriminelle zu überführen. (Bild: Universal Pictures) Copyright: Universal Pictures

Nach „Miami Vice“ war Saundra Santiago hauptsächlich im Fernsehen präsent: In der gefeierten Serie „Die Sopranos“ spielte sie die Nachbarin der Hauptfigur. (Bild: JC Olivera/Getty Images) Copyright: JC Olivera/Getty Images

Er war der Chef von Crockett und Tubbs: Lt. Martin Castillo (Edward James Olmos) hielt mit seiner disziplinierten, fast stoischen Art die beiden impulsiven Ermittler im Zaum. Sein geheimnisvoller Hintergrund als ehemaliger Undercover-Agent in Südostasien machte ihn zu einer spannenden Nebenfigur.

Trudy Joplin (Olivia Brown, links) war Ginas Partnerin und oft für riskante Undercover-Einsätze zuständig. (Bild: Universal Pictures) Copyright: Universal Pictures

Mit der Rolle des „Gaff“ in Ridley Scotts „Blade Runner“ wurde er bekannt, als Polizeichef in „Miami Vice“ weltberühmt: Edward James Olmos ist bis heute einer der angesehensten Schauspieler Hollywoods. Für seine Darstellung des engagierten US-Pädagogen Jaime Escalante in der Filmbiografie „Stand and Deliver“ (1988) erhielt er eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller.

Für Olivia Brown (rechts) sollte „Miami Vice“ ebenfalls ihr größter Erfolg bleiben. Danach spielte sie nur kleinere Rollen in Serien wie „Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark“ und „Eine himmlische Familie“ (Bild: Romain Maurice/Getty Images) Copyright: Romain Maurice/Getty Images

Olmos Rollen in Serien wie „Battlestar Galactica“ und „Mayans M.C.“ und in Kinofilmen wie „Selena“ und „Blade Runner 2049“ brachten ihm ebenfalls Anerkennung. Weniger bekannt ist, dass sich der heute 79-Jährige auch als Regisseur einen Namen gemacht hat. Schon für „Miami Vice“ Mitte der 1980er-Jahre und später für „Battlestar Galactica“ drehte er einige Episoden.

Saundra Santiago (Gina Calabrese) und Olivia Brown (Trudy Joplin)

Zu Beginn hat sie eine Affäre mit Crockett, ihre Rolle beschränkte sich aber bald nicht mehr darauf: Gina Calabrese (Saundra Santiago) war eine taffe Ermittlerin im „Miami Vice“-Team, die als Undercover-Agentin oft riskante Rollen spielte, um Kriminelle zu überführen.

Nach „Miami Vice“ war Saundra Santiago hauptsächlich im Fernsehen präsent: In der gefeierten Serie „Die Sopranos“ spielte sie die Nachbarin der Hauptfigur. Kleine Rollen hatte sie außerdem in „Damages - Im Netz der Macht“ und den Soaps „Springfield Story“ und „Liebe, Lüge, Leidenschaft“. Zuletzt war sie unter der Regie von Katie Holmes im Drama „Rare Objects“ (2023) in einer Hauptrolle zu sehen.

Trudy Joplin (Olivia Brown) war Ginas Partnerin und oft für riskante Undercover-Einsätze zuständig. Ihre Schlagfertigkeit und Professionalität machten sie unverzichtbar im Team.

Für Olivia Brown sollte „Miami Vice“ ebenfalls ihr größter Erfolg bleiben. Danach spielte sie nur kleinere Rollen in Serien wie „Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark“, „Eine himmlische Familie“ und „Moesha“. 2024 feierte sie im Rahmen einer „40 Jahre 'Miami Vice'“-Veranstaltung ein Wiedersehen mit ihrer Ex-Kollegin Saundra Santiago. (tsch)