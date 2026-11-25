Burt Young (rechts), der eigentlich Gerald Tommaso DeLouise hieß, spielte in insgesamt sechs „Rocky“-Filmen von 1976 bis 2006 Rockys Schwager Paulie. Bis 2019 war Young noch schauspielerisch aktiv, er starb im Oktober 2023 im Alter von 83 Jahren. (Bild: Getty Images/Andrew H. Walker) Copyright: Getty Images/Andrew H. Walker

Bis heute quälen sich tagtäglich Hobbysportler die Treppen des Philadelphia Museum of Art hoch, um anschließend in Siegerpose zu verfallen. Die Stadt setzte dem dreifach oscarprämierten „Rocky“ am Fuß der Stufen sogar ein Denkmal. Ohne Frage: Die Boxfilmreihe machte Sylvester Stallone vor 50 Jahren zu einem der größten Stars in Hollywood.

Burgess Meredith (rechts) war als Rockys Trainer Mickey im Originalfilm sowie in zwei Fortsetzungen zu sehen. Er war viermal verheiratet, hatte zwei Kinder und starb 1997 im Alter von 90 Jahren. (Bild: © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.) Copyright: © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Nun setzt „I Play Rocky“ (Kinostart: 26. November) dem Kultfilm ein weiteres, filmisches Denkmal: Das Drama zeichnet die Entstehung von „Rocky“ nach, in der Hauptrolle begeistert der 27-jährige Shootingstar Anthony Ippolito, Matt Dillon spielt Stallones Vater, Stephan James den „Rocky“-Co-Star Carl Weathers.

Tony Burton (links) wurde durch die Rolle des Tony „Duke“ Evers an der Seite von Sylvester Stallone populär. Er starb 2016 im Alter von 78 Jahren. (Bild: 2006 Getty Images/Frazer Harrison) Copyright: 2006 Getty Images/Frazer Harrison

Nicht nur für Weathers und Stallone bedeuteten der Boxfilm und seine Fortsetzungen den Durchbruch in Hollywood. Wir zeigen, was aus den anderen Stars der Boxfilmreihe wurde.

Paulie (Burt Young), Mickey (Burgess Meredith) und Tony (Tony Burton)

Mr. T., der eigentlich Laurence Tureaud heißt, trat in „Rocky III“ als Kontrahent Clubber Lang auf. (Bild: RTL II) Copyright: RTL II

Heute arbeitet Mr. T., der inzwischen 74 Jahre alt ist, unter anderem als Prediger, aber auch in TV-Formaten wie „Dancing With The Stars“ taucht er gelegentlich auf. (Bild: Getty Images/Charley Gallay) Copyright: Getty Images/Charley Gallay

Burt Young, der eigentlich Gerald Tommaso DeLouise hieß, spielte in insgesamt sechs „Rocky“-Filmen von 1976 bis 2006 Rockys Schwager Paulie. 1977 erhielt er dafür eine Oscarnominierung als bester Nebendarsteller. Bis 2019 war Young noch schauspielerisch aktiv, unter anderem in TV-Serien, aber auch in Kinofilmen wie „Carlito's Way - Weg zur Macht“ (2005). Young machte sich auch als Maler und Autor einen Namen und besaß ein Restaurant in New York. Er starb im Oktober 2023 im Alter von 83 Jahren.

Dolph Lundgren (rechts) spielte den sowjetischen Boxer Ivan Drago in „Rocky IV“. (Bild: teleschau / Archiv) Copyright: teleschau / Archiv

Burgess Meredith war als Rockys Trainer Mickey im Originalfilm sowie in zwei Fortsetzungen zu sehen. Später tauchte er noch in Rückblenden auf, nachdem seine Figur im dritten Film starb. Meredith gehörte zu den populärsten Charakterdarstellern Hollywoods, sein Auftritt als Schurke Pinguin in der TV-Serie „Batman“ ist legendär. Er war viermal verheiratet, hatte zwei Kinder und starb 1997 im Alter von 90 Jahren.

Später spielte er in einer Reihe von Actionfilmen, darunter „Red Scorpion“, „Universal Soldier“ und „The Expendables“. Auch in der Neuauflage der Boxersaga, „Creed II - Rocky's Legacy (2018), war er zu sehen. (Bild: 2019 Getty Images/Leon Bennett) Copyright: 2019 Getty Images/Leon Bennett

Tony Burton wurde durch die Rolle des Tony „Duke“ Evers an der Seite von Sylvester Stallone populär. Ende der 50er-Jahre war er selbst Profiboxer. Seine Auftritte in sechs „Rocky“-Filmen waren Höhepunkte seiner Karriere, zu sehen war er darüber hinaus in „Assault - Anschlag bei Nacht“ sowie den TV-Serien „Kojak“, „Das A-Team“ und „Quincy“. Er starb 2016 im Alter von 78 Jahren.

Die Widersacher: Clubber Lang (Mr. T) und Ivan Drago (Dolph Lundgren)

Brigitte Nielsen spielte 1985 in „Rocky IV“ die Frau von Ivan Drago, Ludmilla. Zum Zeitpunkt des Drehs war sie bereits mit Sylvester Stallone liiert. (Bild: Getty Images/Amanda Edwards) Copyright: Getty Images/Amanda Edwards

Seit 2006 ist Brigitte Nielsen mit dem ehemaligen Barkeeper Mattia Dessi (Bild) verheiratet. Beide haben eine Tochter, aus früheren Ehen hat sie vier weitere Kinder. (Bild: Getty Images/Jesse Grant) Copyright: Getty Images/Jesse Grant

Mr. T., der eigentlich Laurence Tureaud heißt, trat in „Rocky III“ als Kontrahent Clubber Lang auf. Lange Zeit hatte er bis dahin als Bodyguard gearbeitet, Sylvester Stallone ebnete ihm den Weg ins Filmgeschäft. Populär wurde er auch durch die Actionserie „Das A-Team“. Heute arbeitet Mr. T., der inzwischen 74 Jahre alt ist, unter anderem als Prediger, aber auch in TV-Formaten wie „Dancing With The Stars“ taucht er gelegentlich auf. Von sich selbst spricht er gerne in der dritten Person.

Es war die Rolle des Apollo Creed, die ihn weltberühmt machte. In vier Filmen zwischen 1976 und 1985 verkörperte der ehemalige American-Football-Spieler Carl Weathers (rechts) den ärgsten Herausforderer und späteren Freund von Rocky Balboa. (Bild: Fox) Copyright: Fox

Dolph Lundgren spielte den sowjetischen Boxer Ivan Drago in „Rocky IV“. Beim Dreh verletzte er Sylvester Stallone, was ihn in die Schlagzeilen brachte. Später spielte er in einer Reihe von Actionfilmen, darunter „Red Scorpion“, „Universal Soldier“ und „The Expendables“. Auch in der Neuauflage der Boxersaga, „Creed II - Rocky's Legacy (2018), war er zu sehen. 2023 machte er Schlagzeilen, als er öffentlich machte, dass er bereits seit 2015 mit einer Krebserkrankung kämpft.

Ludmilla (Brigitte Nielsen)

Weathers gelang es, auch nach dem Ende von „Rocky“ seine Karriere weiter voranzutreiben. Er starb im Februar 2024 im Alter von 76 Jahren „friedlich im Schlaf“, wie seine Familie mitteilte. (Bild: 2022 Getty Images/Ethan Miller) Copyright: 2022 Getty Images/Ethan Miller

Brigitte Nielsen spielte 1985 in „Rocky IV“ die Frau von Ivan Drago, Ludmilla. Zum Zeitpunkt des Drehs war sie bereits mit Sylvester Stallone liiert, sie heirateten im selben Jahr, ließen sich jedoch zwei Jahre später wieder scheiden. Die gebürtige Dänin spielte in zahlreichen US-Filmen wie „Beverly Hills Cop II“, arbeitete zuletzt jedoch vor allem als Reality-TV-Star.

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) ist in jeder Hinsicht unzertrennlich mit ihr verbunden: Kaum jemand wurde nach seinen Auftritten in der „Rocky“-Saga so stark auf diese Rolle festgelegt wie Talia Shire (Bild), die in fünf Filmen Rockys Ehefrau Adrian spielte. (Bild: Fox) Copyright: Fox

In den USA sorgte Brigitte Nielsen mit der Entzugsshow „Celebrity Rehab“ für Schlagzeilen, hierzulande war sie unter anderem in der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ zu sehen. Sie wurde gar „Dschungelkönigin 2012“. Seit 2006 ist Brigitte Nielsen mit dem ehemaligen Barkeeper Mattia Dessi verheiratet. Beide haben eine Tochter, aus früheren Ehen hat sie vier weitere Kinder.

Apollo Creed (Carl Weathers)

Nach den „Pate“-Filmen ihres Bruders Francis Ford Coppola und der „Rocky“-Reihe erhielt Talia Shire kaum noch große Rollen. (Bild: 2022 Getty Images/Jon Kopaloff) Copyright: 2022 Getty Images/Jon Kopaloff

Sylvester Stallones (links) Bruder Frank (Mitte) erhielt im Originalfilm von 1976 eine kleine Rolle - wie auch im zweiten und im dritten Teil. (Bild: Getty Images/Kevin Winter) Copyright: Getty Images/Kevin Winter

Die Rolle des Apollo Creed machte Carl Weathers weltberühmt: In vier Filmen zwischen 1976 und 1985 verkörperte der ehemalige American-Football-Spieler den ärgsten Herausforderer und späteren Freund von Rocky Balboa. Ihm gelang es, auch nach dem Ende von „Rocky“ seine Karriere weiter voranzutreiben. Unter anderem war er in TV-Serien wie „The Shield“, „Magnum P.I.“, „Das Gesetz der Straße“ und „Chicago Justice“ zu sehen.

2021 erschien mit „Stallone: Frank, That Is“ eine großartige Dokumentation über Frank Stallone, der zeit seines Lebens im Schatten seines Bruders agierte. (Bild: Getty Images/Tibrina Hobson) Copyright: Getty Images/Tibrina Hobson

Seit dem Jahr 2019 stand Carl Weathers für die Rolle des Greef Karga in Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ vor der Kamera. Die Rolle machte den Schauspieler auch beim jungen Publikum wieder populär, für die Disney-Serie arbeitete er auch als Regisseur. Weathers war geschieden und Vater zweier Kinder. Er starb im Februar 2024 im Alter von 76 Jahren „friedlich im Schlaf“, wie seine Familie mitteilte.

Frank und Sage Stallone

Sage Stallone (links, hier mit seinem Onkel Frank) war der Sohn von Sasha Czack und Sylvester Stallone. Im fünften „Rocky“-Film war er als Sohn des Boxers (Robert Balboa Jr.) dabei. Er starb 2012 im Alter von 36 Jahren an Herzversagen. (Bild: 2006 Getty Images/Frazer Harrison) Copyright: 2006 Getty Images/Frazer Harrison

Natürlich, ein Boxer ist Sylvester Stallone nun wirklich nicht. Aber ein Schauspieler, der einen Boxer spielte. (Bild: © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.) Copyright: © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Sylvester Stallones Bruder Frank erhielt im Originalfilm von 1976 eine kleine Rolle - wie auch im zweiten und im dritten Teil. Einen Namen machte er sich aber vor allem als Musiker. Seinen größten Hit hatte er mit „Far From Over“ zum Tanzfilm „Staying Alive“ (1983). 2021 erschien mit „Stallone: Frank, That Is“ eine großartige Dokumentation über Frank Stallone, der zeit seines Lebens im Schatten seines Bruders agierte. Arnold Schwarzenegger, Talia Shire, sein Bruder Sylvester Stallone sowie zahlreiche weitere Weggefährten kommen darin zu Wort und rühmen Franks außergewöhnliches musikalisches Talent.

Bei der augenzwinkernden, aber brachialen 80er-Actionheldensaga „The Expendables“ (ab 2010), übernahm Sylvester Stallone (Bild links, mit Dolph Lundgren) Regie, Buch, Hauptrolle und scharte eine ganze Reihe alter Haudegen um sich. (Bild: Getty Images/Kiyoshi Ota) Copyright: Getty Images/Kiyoshi Ota

Sage Stallone war der Sohn von Sasha Czack und Sylvester Stallone. Im fünften „Rocky“-Film war er als Sohn des Boxers (Robert Balboa Jr.) dabei. Er selbst drehte einige Filme als Regisseur und spielte in kleineren Hollywoodfilmen. Im Juli 2012 wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er starb im Alter von 36 Jahren an Herzversagen. Er wurde in Los Angeles begraben.

Adrian (Talia Shire)

Unterstützt wird Stallone von seiner Familie, zuvorderst seine dritte Ehefrau Jennifer Flavin, mit der er seit 1997 verheiratet ist und drei Kinder hat. (Bild: 2022 Getty Images/Amy Sussman) Copyright: 2022 Getty Images/Amy Sussman

Er spielt in „I Play Rocky“ die Hauptrolle: Anthony Ippolito als Sylvester Stallone als Rocky Balboa in einer der berühmtesten Szenen des Filmklassikers „Rocky“ von 1976. (Bild: Claire Folger/2026 IPR Film Holdings LLC/Leonine) Copyright: Claire Folger/2026 IPR Film Holdings LLC/Leonine

Die „Rocky“-Filme machten Sylvester Stallone zu einem der größten Stars in Hollywood. Und auch für Talia Shire, die Rockys große Liebe Adrian spielte, bedeutete die Filmreihe einen Meilenstein in ihrer Karriere. Doch auch kaum jemand wurde nach seinen Auftritten in der „Rocky“-Saga so stark auf diese Rolle festgelegt wie die Schauspielerin, die in fünf Filmen Rockys Ehefrau spielte.

Nach den „Pate“-Filmen ihres Bruders Francis Ford Coppola und der „Rocky“-Reihe erhielt Talia Shire kaum noch große Rollen. Filmemachen war für die US-Schauspielerin oft eine Familienangelegenheit. 1993 war sie an der Seite ihres Neffen Nicolas Cage in „Deadfall“ zu sehen, einem Drama eines weiteren Neffen, Christopher Coppola. In David O. Russells Komödie „I Heart Huckabees“ (2004) spielte sie an der Seite ihres Sohnes Jason Schwartzman.

Zuletzt machte Talia Shire einmal mehr gemeinsame Sache mit Bruder Francis. Unter dessen Regie war sie in der Mammut-Produktion „Megalopolis“ (2024) zu sehen. Das Science-Fiction-Spektakel über einen Architekten (Adam Driver), der in einer Zukunftsmetropole namens New Rome mit einem neuen Baustoff die Welt verändern will, war an den Kinokassen freilich ein Megaflop.

Rocky (Sylvester Stallone)

Zugegeben: Ein Boxer ist Sylvester Stallone nun wirklich nicht. Aber ein Schauspieler, der einen Boxer spielte. So beeindruckend, dass sein vor über drei Jahrzehnten erschaffener Leinwandheld Rocky Balboa zur Ikone des Boxports wurde.

Stallone ist eine der interessantesten Figuren Hollywoods, lassen sich doch an seiner Karriere viele Mechanismen der Branche ablesen. Arnold Schwarzenegger und er - das waren die prominentesten Actionhelden der 80er-Jahre. Mit „First Blood“, dem ersten „Rambo“-Film, schuf Stallone den wahrscheinlich besten Actionfilm jener Zeit.

Mit den Weggefährten von einst, wie dem verstorbenen Carl Weathers, blieb er immer in Kontakt. Auch mit Dolph Lundgren: Bei der augenzwinkernden, aber brachialen 80er-Actionheldensaga „The Expendables“ (ab 2010), übernahm Sylvester Stallone Regie, Buch, Hauptrolle und scharte eine ganze Reihe alter Haudegen um sich.

Unterstützt wird Stallone von seiner Familie, zuvorderst seine dritte Ehefrau Jennifer Flavin, mit der er seit 1997 verheiratet ist und drei Kinder hat (dazu kommen zwei aus seiner ersten Ehe). Mit ihr lebt er gemeinsam in Los Angeles. Im Sommer 2022 soll sie die Scheidung eingereicht haben, wenige Monate später folgte die Versöhnung.

Übrigens: Sylvester Stallone gestand in einem Interview, dass er den Tod von Apollo Creed, der im vierten Film im Ring stirbt, für einen Fehler hält. Man hätte, so Stallone, Creed überleben lassen sollen, um den Charakter auch in den folgenden Filmen einzusetzen. Die „Rocky“-Reihe lebt derweil weiter fort. In den „Creed“-Filmen, deren dritter Teil 2023 erschien, geht es um den jungen Boxer Adonis Johnson, den Sohn des einstigen Box-Champions Apollo Creed. (tsch)