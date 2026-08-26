Was wurde aus den Stars von „Die blaue Lagune“?

Die auf einer unberührten Insel gestrandeten Richard (Christopher Atkins) und Emmeline (Brooke Shields) wachsen zu Teenagern heran, die sich ineinander verlieben, ihre Sexualität entdecken und schließlich ein Kind zeugen. (Bild: Columbia TriStar Pictures) Copyright: Columbia TriStar Pictures

Ein kleines Mädchen und ihr Cousin stranden auf einer entlegenen Südsee-Insel, wachsen in der exotischen Welt auf und entdecken neben anderen Naturereignissen auch die eigene Sexualität. Es folgen der erste Kuss und dann die erste Liebesnacht. „Die blaue Lagune“ war 1980 ein Riesenerfolg und ein noch größerer Skandalfilm. In der freizügigen Film-Robinsonade war Hauptdarstellerin Brooke Shields anders als ihr damals 18-Jähriger Kollege Christopher Atkins noch nicht volljährig. Was wurde aus den Hauptdarstellern des Kultfilms?

Brooke Shields als Emmeline Lestrange

Brooke Shields feierte mit „Die blaue Lagune“ ihren großen Durchbruch, den Ruf als Lolita des Kinos hatte sie bis dato aber schon weg. (Bild: Columbia TriStar Pictures) Copyright: Columbia TriStar Pictures

Das „Lolita“-Momentum trug Brooke Shields durch die Anfänge ihrer Karriere. Spätestens mit Franco Zeffirellis „Endlose Liebe“ (Bild, 1981) war das Motiv der minderjährigen, mitunter auch leicht bekleideten Liebenden, erschöpft. (Bild: IMAGO / United Archives) Copyright: IMAGO / United Archives

Im wahrsten Sinne des Wortes „verboten jung“: Die auf einer unberührten Insel gestrandeten Richard (Christopher Atkins) und Emmeline Lestrange (Brooke Shields) wachsen zu Teenagern heran, die sich ineinander verlieben, ihre Sexualität entdecken und schließlich ein Kind zeugen. Es war ein Tabubruch, der zum Skandal führte: Die Hauptdarstellerin des freizügigen Films war während der Dreharbeiten erst 14 Jahre alt.

Die ganz großen Kino-Hits kamen nach „Die blaue Lagune“ nicht mehr, über die Jahre blieb Brooke Shields aber eine Konstante in der Film- und TV-Welt. (Bild: 2023 Getty Images/Jamie McCarthy) Copyright: 2023 Getty Images/Jamie McCarthy

Brooke Shields feierte mit „Die blaue Lagune“ ihren großen Durchbruch, den Ruf als Lolita des Kinos hatte sie bis dato aber schon weg. Zwei Jahre vor dem Kultfilm war sie in Louis Malles erstem US-amerikanischen Spielfilm zu sehen. Shields' Rolle in „Pretty Baby“ (1978) war nicht weniger provokant: Sie spielte eine 12-Jährige Prostituierte, die zur Geliebten eines Fotografen wird.

Das „Lolita“-Momentum trug Brooke Shields, die schon als zehnjährige nackt für eine Modezeitschrift abgelichtet worden war, durch die Anfänge ihrer Karriere. Spätestens mit Franco Zeffirellis „Endlose Liebe“ (Bild, 1981) war das Motiv der minderjährigen, mitunter auch leicht bekleideten Liebenden, erschöpft. Shields spielt in dem Melodram die 15-jähriges Jade Butterfield, die gegen den Widerstand ihrer Eltern eine auch sexuell geprägte Beziehung mit einem Jungen eingeht.

Christopher Atkins stand für „Die blaue Lagune“ zum ersten Mal vor der Kamera eines Spielfilms. (Bild: Columbia TriStar Pictures) Copyright: Columbia TriStar Pictures

Die ganz großen Kino-Hits kamen nach „Die blaue Lagune“ nicht mehr, über die Jahre blieb Brooke Shields aber eine Konstante in der Film- und TV-Welt. Einer ihrer größten Erfolge war die US-Sitcom „Susan“, für die sie in den späten 90er-Jahren immerhin für zwei Golden Globes nominiert wurde. Zuletzt war sie unter anderem in der Netflix-Romcom „Mother of the Bride“ (2024) zu sehen.

Christopher Atkins als Richard Lestrange

An den Erfolg von „Die blaue Lagune“ konnte Christopher Atkins er jedoch nicht mehr anknüpfen. Am prominentesten war noch sein Auftritt als Liebhaber von Sue Ellen (Linda Gray, Bild) in der Seifenoper „Dallas“. (Bild: IMAGO / Everett Collection) Copyright: IMAGO / Everett Collection

„In jedem Film, den ich gedreht habe, musste ich meinen Hintern zeigen“, sagte er sagte Christopher Atkins im Juli vergangenen Jahres anlässlich des 45-jährigen Jubiläums von „Die blaue Lagune“. (Bild: 2011 Getty Images/Angela Weiss) Copyright: 2011 Getty Images/Angela Weiss

Christopher Atkins stand für „Die blaue Lagune“ zum ersten Mal vor der Kamera eines Spielfilms. Für die Rolle des Richard Lestrange wurde der in New York geborene Schauspieler aus über 4.000 Bewerbern ausgewählt. Wie seine Kollegin Brooke Shields avancierte auch er über Nacht zum Teenie-Idol.

Sein Geld verdient Atkins heute auch als Unternehmer. Berichten zufolge besitzt er ein Sport‑ und Outdoor-Unternehmen namens Rocky River Outdoor Products. (Bild: 2011 Getty Images/Frederick M. Brown) Copyright: 2011 Getty Images/Frederick M. Brown

Zwar drehte Atkins weiter Filme, bis heute kommt er auf mehr als 80 Rollen, an den Erfolg von „Die blaue Lagune“ konnte er jedoch nie anknüpfen. Am prominentesten war noch sein Auftritt als Liebhaber von Sue Ellen (Linda Gray) in der Seifenoper „Dallas“. Neben der Schauspielerei versuchte sich Atkins auch als Model und Sänger (“How Can I Live Without Her“), doch auch hier ohne durchschlagenden Erfolg.

Dem Titel nach eine Fortsetzung, aber eigentlich nur eine maue Neuverfilmung, die dem Original nichts Neues hinzufügt: „Rückkehr zur blauen Lagune“ (1991) mit Milla Jovovich und Christopher Krause (Bild). (Bild: Columbia TriStar Pictures) Copyright: Columbia TriStar Pictures

In einem Interview mit dem Magazin „Playgirl“ im Juli vergangenen Jahres anlässlich des 45-jährigen Jubiläums von „Die blaue Lagune“ erklärte Atkins, wie er nach dem Erfolg des Films in der Filmbranche sexualisiert wurde. „In jedem Film, den ich gedreht habe, musste ich meinen Hintern zeigen“, sagte er und fügte hinzu: „Ich hatte damit kein Problem.“

Sein Geld verdient Atkins, geschiedener Vater zweier Kinder und mehrfacher Großvater, auch als Unternehmer. Berichten zufolge besitzt er ein Sport‑ und Outdoor-Unternehmen namens Rocky River Outdoor Products. Dem Film will er aber noch lange nicht den Rücken kehren. Sein Ziel sei es, einmal selbst Regie zu führen, verriet er dem „Playgirl“. Dreimal sei er schon kurz davor gewesen. Es brauche nur Investoren, die einem „besonderen Film“ eine Chance geben wollen.

Weitere Lagunen-Filme

Dem Titel nach eine Fortsetzung, aber eigentlich nur eine maue Neuverfilmung, die dem Original nichts Neues hinzufügt: In „Rückkehr zur blauen Lagune“ (1991) sieht man diesmal Milla Jovovich und Brian Krause auf einer paradiesischen Insel einander näherkommen. Die Verbindung zum Originalfilm: Richard ist der Sohn von Emmeline und Richard Lestrange.

Die Lagune blieb blau, die Filme wurden immer seichter: 2011 ließ der Fernsehsender Lifetime einen weiteren „Blaue Lagune“-Film drehen. Der heißt „Blue Lagoon: Rettungslos verliebt“ und ist eigentlich nur um dieses Fun Facts erwähnenswert: Christopher Atkins, der Star des Originals, ist in dem Abenteuer-Melodram in einer Nebenrolle zu sehen. (tsch)