Es sei „stressig, aufzuwachen und festzustellen, dass Tausende von Menschen über dich und deinen Körper auf eine Art und Weise reden, die du nicht nachvollziehen kannst“, schreibt Florence Pugh. Auf ihrem Instagram-Kanal reagierte die Schauspielerin am Mittwoch in einem ausführlichen Statement auf Spekulationen zu ihrem Äußeren.

So sei im Internet behauptet worden, dass Pugh mithilfe des Medikaments Ozempic abgenommen und diverse Schönheitseingriffe habe durchführen lassen - darunter eine Oberlidstraffung sowie eine Kinn- und Nasen-OP. „Was zur Hölle, Leute, ich wusste ja gar nicht, dass eine Person all diese Eingriffe über Nacht vornehmen lassen könnte, wenn sie wollte?“, wehrt sich die 30-Jährige gegen etwaige Behauptungen.

Besonders bestürze Pugh, dass sie nun von anderen Frauen für jemanden gehalten werden könne, der sie nicht sei. Sie habe ihre „gesamte Karriere damit verbracht, Körper zu verteidigen und zu schützen, die einfach so wachsen, wie sie wachsen“, betont der Hollywoodstar. Seit ihren Anfängen in der Branche sei sie Fatshaming ausgesetzt gewesen und immer wieder für ihr Gewicht beleidigt worden.

„Ich habe noch nie Ozempic genommen“

Mit Medikamenten oder Operationen habe ihre veränderte Figur nichts zu tun. Die Wahrheit sei: „Ich habe noch nie Ozempic genommen. Ich habe mich niemals einer Gesichtsoperation unterzogen.“ Vielmehr sei der Neujahrsvorsatz der Engländerin gewesen, ihr „Verhältnis zum Alkohol zu ändern und im Fitnessstudio mindestens einen Klimmzug schaffen zu können“. Dies sei ihr gelungen, wie Pugh verrät: „Ich schaffe jetzt sechs Klimmzüge und hebe 110 Kilogramm.“

An Gewicht verloren habe sie dabei kaum. Im Fokus stehe für sie, Kraft aufzubauen. „Ich glaube, das ist das Wichtigste, was eine Frau tun kann. Muskeln aufbauen und stark sein“, schreibt Pugh und stellt klar: „Ich passe auf mich auf, das ist alles.“ Ihre rund elf Millionen Instagram-Follower bittet sie deshalb, „achtsam zu sein. Wir sind alle echte Menschen, die ein echtes Leben führen“.

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