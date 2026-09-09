Wayne und Annemarie Carpendale treten nach Trennung gemeinsam auf, da fragt er„Was sage ich denn?“

Nach 19 gemeinsamen Jahren haben sich Wayne und Annemarie Carpendale getrennt - und das offenbar schon Anfang 2026. Das hatten der Schauspieler und die Moderatorin gerade erst verkündet, da traten die beiden einen Tag später zusammen in Wien auf. Am Dienstagabend führten sie durch die Charity-Gala „Kids Future Unlocked“ in Wien, bei der die St. Anna Kinderkrebsforschung Geld für krebskranke Kinder sammelte. Von einem Rosenkrieg fehlte jede Spur.

„Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr. Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen“, hatten Wayne und Annemarie Carpendale rund 24 Stunden zuvor in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Für ihren achtjährigen Sohn wollen sie weiterhin gemeinsam sorgen. Und auch bei der Charity-Gala in Wien zeigten sie sich noch immer als Team - auch wenn der ein oder andere kuriose Moment nicht fernblieb.

Wayne Carpendale sucht nach Worten

So wollte Wayne Carpendale zu Beginn des Abends seine Ex-Partnerin Annemarie vorstellen und geriet auf der Bühne ins Stocken. „Durch diesen Abend führt sie niemand Geringeres als meine bezaubernde ...“, holte er aus, suchte nach Worten und wandte sich zu Annemarie: „Was sage ich denn nach gestern?“

Nach einem Lacher führte er schließlich fort: „Offiziell bist du es ja: Ehefrau, Annemarie Carpendale!“ Denn geschieden ist das ehemalige Paar, das seit 2013 verheiratet ist, bislang nicht.

Annemarie selbst teilte Einblicke des gemeinsamen Auftritts auf Instagram. Auf den Backstage-Aufnahmen ist auch Wayne zu sehen. Unterstützt wurden sie bei der Gala aber auch von internationalen Stars, wie etwa Schauspieler Christoph Waltz, Sängerin Melody Gardot, Sänger Bryan Adams, Rennsportstar Toto Wolff, Rennfahrer Kimi Antonelli, Tennislegende Roger Federer und Fußballtrainer Ralf Rangnick, (tsch)