Eigentlich ist Hellboy (Ron Perlman) ein Dämon, der einst im Auftrag von den Nazis beschworen wurde. Da er aber auf der Erde von Professor Trevor Bruttenholm großgezogen wurde, setzt er nun all seine Kraft gegen das Böse ein. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Gehofft hatte er bis zuletzt: Erst 2024, 20 Jahre nach dem ersten Film, gab Ron Perlman zu, dass er „endlich an den Punkt gelangt sei“, an dem ihm klar wurde, dass ein dritter „Hellboy“-Film „einfach nie zustande kommen wird“. Guillermo Del Toro (“Pans Labyrinth“), Regisseur der ersten beiden Filme, hatte das Projekt schon einige Jahre zuvor begraben. Schade eigentlich. Denn „Hellboy“, den RTLZWEI am Freitag, 27. November, um 22.50 Uhr wiederholt, zählt zu den originellsten, wenngleich nicht erfolgreichsten adaptierten Kinosuperhelden der letzten 25 Jahre.

Bösewicht Rasputin (Karel Roden) hat seine dunklen Pläne von einst noch nicht aufgegeben. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Erzählt wird in dieser Dark-Horse-Comic-Umsetzung die herrlich unrealistische Geschichte eines klobigen Dämonen, der in den Wirren des Zweiten Weltkrieges von einem monströsen Bösewicht namens Rasputin mithilfe der Nazis auf die Erde gezaubert wird, um den Weltuntergang heraufzubeschwören. Doch wird Hellboy, so der poppige Name des kleinen Pulverteufels, von einem Sondereinsatzkommando der Alliierten freigeschossen und von einem Professor (John Hurt) adoptiert.

Rundum stimmige Comic-Verfilmung

Hellboy (Ron Perlman) und Liz Sherman (Selma Blair) versuchen, die Welt zu retten. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Müssen verhindern, dass Rasputin und seine Schergen die Welt in ein Chaos stürzen: Abe Sapien (Doug Jones, links) und Professor Buttonholm (John Hurt). (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Jahrzehnte später ist er zum Vorkämpfer der geheimen „Organisation für paranormale Forschung und Abwehr“ avanciert. Wenn sich die dämonische Unterwelt ans Licht wagt, schlägt Hellboy (Perlman) zurück. So gibt es im Film einiges, was zerstört, durchstochen und zersiebt wird oder was mit lautem Knall, Schrei und viel Schleim in unzählige Stücke explodiert. Es ist aber auch die ironisch-feinsinnig gesponnene Geschichte einer Liebe zwischen dem von der Welt ungeliebten Alleingänger und einer zarten, aber Feuer werfenden Schönheit namens Liz (Selma Blair), die zeit ihres Lebens für ihre übermenschlichen Kräfte gehänselt und vorverurteilt wurde.

Vielleicht ist „Hellboy“ so erfrischend anders, weil Del Toro am Steuerrad stand. Es sollte nie ein reines Action-Spektakel werden, beteuerte der mexikanische Filmemacher. Und tatsächlich wurde sein „Hellboy“ zur Inkarnation eines Comics, der so noch nie auf die Leinwand gebannt wurde. „Hellboy“ ist ein rundum stimmiger Film, der vor allem Spaß macht, weil er von der ersten bis zur letzten Minute packt, einen stringenten visuellen Stil aufweist und eben genau das miteinander vermengt, was Comics zu einem solch beliebten Phänomen macht: Mythen, Superkräfte, Liebe sowie ganz und gar menschliche Probleme. (tsch)