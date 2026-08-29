Wegen „Lampenfieber“Florian Silbereisen betet vor jedem Auftritt

Seit mehr als zwanzig Jahren steht Entertainer Florian Silbereisen (45) auf der Bühne. Und immer noch hat er vor jedem Auftritt Lampenfieber. „Das wird Jahr für Jahr immer schlimmer“, erzählt er am Freitagabend in der MDR-Talkshow „Riverboat“.

Doch der Künstler hat gelernt, damit umzugehen. „Weil ich es nicht ablegen kann, habe ich mir jetzt angewöhnt, das Ganze positiv zu sehen“, sagt Silbereisen. Sorgen machen müsse er sich, wenn er irgendwann nicht mehr nervös sei. Für ihn sei Lampenfieber etwas Positives, erzählt er. Er wolle den Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend bereiten. „Das Lampenfieber nehme ich da gerne in Kauf“, so der Showmaster.

Vor der Show setze er sich in seine Garderobe, stecke sich Ohrstöpsel in die Ohren. „Und dann schlafe ich richtig weg.“ Wenn dann ein Anruf von seiner Mutter kommt, wisse der Schlagersänger, dass es losgehe. Kurz bevor er auf die Bühne komme, mache er ein paar Liegestütze und trinke einen starken Kaffee. „Ich muss dann oft die örtlichen Wasserspiele besuchen. Irgendwann ist dann aber der Weg zur Bühne. Dann gehe ich noch mal in mich, spreche ein Gebet, dann gehe ich raus, und dann läuft's meistens ganz gut.“

Florian Silbereisen verrät: Helene Fischer kommt zur „Goldenen Henne“

Aber das Allerwichtigste: „Meine rote Glücksunterhose“, sagt Silbereisen. „Was ich für die schon aufgestellt habe! Ich habe sie noch nie vergessen bei der Show, aber ich habe sie am Tag der Sendung im Koffer nicht dabei gehabt, und dann geht nichts mehr.“ Seine Unterhose trage er nicht oft, nur bei Liveshows. „Und sie wird sehr gepflegt“. Trotzdem gibt Silbereisen zu: „Sie ist nicht mehr tiefrot, aber ich finde, es sieht super aus.“

Am Freitagabend moderiert Silbereisen gemeinsam mit Esther Sedlaczek die Verleihung der „Goldenen Henne“ in Leipzig. Darauf freut er sich. Vor allem auf einen echten Überraschungsstar. Silbereisen: „Es sind ja so viele Leute da, aus Sport, Unterhaltung und Fernsehen. Bei Musik weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll: von Peter Maffay, Johannes Oerding, Kerstin Ott, Unheilig, Hape Kerkeling, alles ist da.“ Und dann lüftet Silbereisen bei „Riverboat“ ein besonderes Geheimnis: „Eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas - Helene Fischer - wird auch dabei sein.“ (tsch)