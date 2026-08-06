Sie habe die Schule „gehasst“, erinnert sich Summer Terenzi in der aktuellen Folge der Doku-Reihe „Born Famous“. Geschuldet sei dies nicht zuletzt ihrer Legasthenie gewesen. So habe die 20-Jährige an ihrer Schule in Berlin den Eindruck gehabt, „dass die Lehrer das selber gar nicht so richtig verstanden haben. Und deshalb habe ich immer gedacht, ich bin dumm.“

So habe der damaligen Schülerin „keiner erklärt, dass es nicht normal ist, dass sich die Buchstaben bewegen. Oder dass ich nicht so lesen kann, oder dass ich langsamer lese.“ Sie könne „nicht so schnell lesen wie andere“, erklärt die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi.

Sie erzählt: „Das erste Mal, wo ich mich dumm gefühlt habe, war in der vierten Klasse. Da hatten wir so ein Diktat.“ Während ihre Mitschülerinnen und Mitschüler längst fertig gewesen seien, habe Terenzi die Wörter „nicht buchstabieren“ können: „Also habe ich viel länger gebracht. Und das Mädchen neben mir war so: 'Du bist immer noch nicht fertig?!'“

Laut Sarah Connor durchlebte ihre Tochter „eine ziemliche Höllenzeit in der Schule“

„Sie hat einfach nur anders gelernt“, erklärt Sarah Connor. „Das wurde aber einfach nicht richtig erkannt.“ Die Sängerin wisse, dass ihre Tochter dadurch „eine ziemliche Höllenzeit in der Schule“ durchlebt habe, „vor allem in den letzten zwei Jahren“. Während ihr Mann dafür plädiert habe, dass Summer die Schule in Berlin abschließe, habe Sarah Connor die Sorgen und Probleme ihres Kindes nachvollziehen können. „Ich weiß, wie das war - ich bin ja auch in der elften Klasse dann aus der Schule gegangen.“

Letztendlich habe sich Summer Terenzi mit der Unterstützung ihrer Familie zu einem Wechsel auf ein Musikinternat in London entschlossen. Zwar könne sie mit dem Abschluss nun nicht an jeder Universität studieren, räumt die Nachwuchs-Sängerin ein. Bereut habe sie ihren vorübergehenden Umzug nach England jedoch nie: „Ich hab zum ersten Mal bei dieser Schule das Gefühl gehabt, dass ich auch schlau bin.“

Neue Folgen von „Born Famous“ gibt es immer donnerstags, um 20.15 Uhr, bei ProSieben und bereits vorab bei Joyn zu sehen. (tsch)