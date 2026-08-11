Rod Stewart hat ein Konzert in den USA aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Wegen eines „unvorhergesehenen aber kleinen medizinischen Eingriffs“ könne der Auftritt des britischen Sängers in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio nicht stattfinden, teilte die Veranstaltungsstätte Riverbend Music Center am 9. August mit, dem Tag des geplanten Konzerts.

Der Auftritt soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, hieß es weiter. Die bereits gekauften Tickets würden ihre Gültigkeit für den neuen Termin behalten. „Es wird erwartet, dass sich Rod schnell erholt, und er freut sich darauf, nach Cincinnati zurückzukehren.“

Rod Stewarts aktuelle Tour soll seine letzte sein

Weitere Angaben zum medizinischen Eingriff machten weder der Konzertveranstalter noch der Musiker. Stewart hat in dieser Woche bei seiner laufenden „One Last Time“-Tour weitere Konzerte in den USA auf dem Zettel, unter anderem in Cleveland und Kansas City.

Der 81-Jährige hatte in den vergangenen Monaten mehrere Konzerte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Mitte Juni musste er einen Auftritt im US-Bundesstaat Utah unterbrechen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Ein im Netz veröffentlichtes Video von dem Vorfall zeigte den Sänger geschwächt und sich immer wieder abstützend.

Die „One Last Time“-Tour soll Stewarts letzte große Konzertreise sein. Danach will der „Maggie May“-Sänger zwar noch vereinzelt Konzerte spielen, aber keine größeren Tourneen mehr. (tsch)