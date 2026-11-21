Der Leichenfunk von Viktoria (Mariella Aumann) gibt Rätsel auf: Warum sieht das Mädchen noch genauso aus wie damals, als sie vor 18 Jahren verschwand? (Bild: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík) Copyright: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík

Triggerwarnung zu Seelendorf: Der dortige See nimmt Leben, sagt ein alter Mythos. Ist er am Ende wörtlich zu nehmen? (Bild: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík) Copyright: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík

Seelendorf, eine Gemeinde im Landkreis Auenruh, wird man weder auf realen deutschen Landkarten noch in J.R.R. Tolkiens Mittelerde finden. Und obwohl die Menschen dort Deutsch sprechen und aussehen wie Moritz Bleibtreu, wurde die sechsteilige Miniserie „Ritus“ (ab 27. November in der ARD Mediathek und am 27. und 28. November, jeweils 23.55 Uhr, im Ersten) in Tschechien in und um Prag herum gedreht - wonach Häuser und Landschaft auch aussehen. Worum geht es? Alle 18 Jahre gerät in Seelendorf die Ordnung der Dinge ins Wanken: Menschen quälen Albträume, Erinnerungen setzen aus, fremde Bilder drängen sich auf. Als sich der See des Ortes schwarz färbt, wird dort die Leiche der jungen Viktoria entdeckt. Seit 18 Jahren gilt sie als vermisst, doch ihr Körper wirkt, als sei die Zeit an ihm vorbeigegangen.

Die Polizisten André (Moritz Bleibtreu) und Swantje (Julika Jenkins) werden zur Leiche eines jungen Mädchens gerufen, das tot im See gefunden wurde. Das Auftakt-Problem in der Mystery-Serie „Ritus“: Das Mädchen verschwand vor 18 Jahren, sieht aber immer noch so aus wie damals. (Bild: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík) Copyright: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík

Yasemin (Seyneb Saleh, links) sorgt sich um ihre Tochter Selin (Anna Shirin Habedank). (Bild: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík) Copyright: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík

Kommissar André Berger (Bleibtreu) rollt den alten Fall neu auf, unterstützt von Viktorias Vater Albert (Nicki von Tempelhoff). Je tiefer die beiden graben, desto bedrohlicher wird es, auch für Bergers hochschwangere Frau Liv (Alma Hasun). Zugleich taucht die junge Selin (Anna Shirin Habedank) im Ort auf. Blackouts und Visionen, die offenbar zu Viktorias Vergangenheit gehören, treiben sie um. Ihre Mutter Yasemin (Seyneb Saleh) hilft bei der Spurensuche. Henri (Maximilian Mundt) wiederum sucht seinen Bruder (Till Raskopf), der nach quälenden Träumen verschwunden ist.

Unheimliche Einsiedler hantieren mit seltsamem Flechtwerk

Albert (Nicki von Tempelhoff) ist der Vater der 18 Jahre lang verschwundenen Viktoria. Nach ihrem Fund weiß er immer noch nicht, was tatsächlich passiert ist. Oder doch? (Bild: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík) Copyright: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík

Verliert Sandro (Till Raskopf) seinen Verstand? Immer öfter erlebt er Momente, in denen er nicht mehr er selbst zu sein scheint. (Bild: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík) Copyright: © ARD Degeto Film/HR/MadeFor Film/Stanislav Honzík

Unter dem Arbeitstitel „Seelendorf“ entstanden, feierte „Ritus“ im Juni 2026 Premiere beim Filmfest München. Regie führte Jonathan B. Behr (“Fremde“), der mit Viola Schmidt und Maximilian Baumgartner auch das Drehbuch schrieb. Medien rückten die Serie nach dem Festivalstart in die Nähe von „Dark“, „True Detective“ oder sahen Folkhorror-Elemente gemischt mit typisch deutschem Familiendrama. In der Tat erfindet „Ritus“ das Genre keineswegs neu, sondern orientiert sich fast schon sklavisch an fest fixierten Genre-Bojen, an denen man so oder so ähnlich schon vorbeigeschwommen ist: Da ist die Tote im See, die nach 18 Jahren nicht gealtert ist. Menschen wachen ohne Erinnerung an einem fremden Ort auf. Wasserhähne stocken und sprühen dann eine dunkle Flüssigkeit: Schlamm oder Blut? Gesichter morphen zu Fratzen und unheimliche Einsiedler hantieren mit seltsamem Flechtwerk (“True Detective“). Über den meist im Dunkeln gehaltenen Bildern liegen: sehr laute Soundeffekte!

Man muss schon äußerst Klischee-tolerant oder Fan düsterer Stangenware sein, um an „Ritus“ Gefallen zu finden. Dabei können die Schauspielerinnen und Schauspieler, übrigens eine richtig gute Besetzung, am wenigsten für das Scheitern der Serie. Wie auch in der ähnlich uninspirierten „Wäldern“-Reihe, fehlen auch „Ritus“ jene Elemente, die eine wirklich gute Mystery-Serie ausmachen: eine originelle, möglichst faszinierende Erzähl-Prämisse und Figuren, die diese mit Leben erfüllen. Hingegen fließen die sechsmal 45 Minuten „Ritus“ so schwarz und zäh dahin wie der teerartige Ausfluss des Sees in Seelendorf. (tsch)