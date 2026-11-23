Aufwendige, kreative Quiz-Spiele sind stets ein fester Bestandteil von „Wer stiehlt mir die Show?“. Das war auch in der neusten Ausgabe der ProSieben-Sendung von Joko Winterscheidt nicht anders. In der vierten Folge der zwölften Staffel gab der Moderator eine unterhaltsame Version des Klassikers „Der Preis ist heiß“ zum Besten. Doch auch die Gegenstände, die eigentlich nicht von den Zuschauern gewonnen wurden, waren plötzlich verschwunden - sehr zum Ärger des Produzenten des Formats.

Beim Spiel „Den Preis ich nicht weiß“ mussten die Star-Gäste Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Jens „Knossi“ Knossalla zunächst eine Frage richtig beantworten. Gelang ihnen das, sollten ausgewählte Fans aus dem Publikum einen der im Studio präsentierten Preise bestimmen, dessen Verkaufswert möglichst nah an einer vorgegebenen Summe lag. Der Zuschauer, der am besten schätzte, sicherte dem Promi in seinem Team nicht nur einen Punkt, sondern durfte den Gegenstand auch noch mit nach Hause nehmen.

Joko Winterscheidt nimmt Diebstahl mit Humor: „Ich gucke nicht so genau“

Für Knossi traf Zuschauerin Svenja den Ziel-Preis von 750 Euro nahezu genau, indem sie einen neuen Flachbildfernseher im Wert von 749 Euro wählte - sie durfte das TV-Gerät entsprechend behalten. Jonathan sicherte sich im Team von Moritz Wagner eine Nintendo Switch. Christian schnappte sich, ebenfalls an der Seite des Basketball-Stars, einen Tag im Europapark und die CD „Weihnachten mit Den Flippers“. Nur Zuschauerin Lisa ging bei Carolin Kebekus leer aus. Als das Spiel vorbei war, hatten die Kandidaten jedoch offenbar noch nicht genug.

Einige wertvolle Preise gab es für die Zuschauer zu gewinnen. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Joko Winterscheidt beendete das Spiel und erzählte gerade eine Anekdote über einen Mitarbeiter seiner Sendung, der schon damals beim originalen „Der Preis ist heiß“ (1989 bis 1997 bei RTL) dabei war, da machten sich die Zuschauer abseits der Kameras an den übrigen Gegenständen zu schaffen.

Das zumindest beobachtete Show-Produzent Thomas Schmitt, der sich aus dem Off beschwerte: „Es wurden alle Preise geklaut.“ Die Promis nahmen die Zuschauer umgehend in Schutz. So beteuerte Knossi beispielsweise: „Ich habe nichts gesehen.“ Doch als Thomas Schmitt unter anderem auf die fehlende Fritteuse hinwies, war der Diebstahl nur noch schwer zu leugnen.

Joko Winterscheidt nahm den kuriosen Vorfall mit Humor und wendete sich scherzhaft an die Zuschauer: „Ich komme gleich mal gucken, wo ihr das versteckt habt, aber ich gucke nicht so genau.“ Ob die Fans tatsächlich auch die unerlaubt entwendeten Preise behalten durften oder diese doch noch zurückgeben mussten, ist nicht bekannt. (tsch)