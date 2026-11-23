Hollywood in Halle an der Saale: Filmstar Dwayne „The Rock“ Johnson („Fast & Furious 8“) kommt als Gast zur „Wetten, dass..?“-Neuauflage mit Tom und Bill Kaulitz (37). Ebenso wird sein Schauspielkollege Kevin Hart („Central Intelligence“) auf der berühmten Show-Couch Platz nehmen.

Das hat das ZDF nun angekündigt. Die beiden US-Amerikaner seien bei der Sendung in Halle vor Ort und würden „als Wettpaten mitfiebern“.

Die Stadt in Sachsen-Anhalt bekommt damit sehr prominenten Besuch. Vor allem Ex-Wrestler Dwayne Johnson gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods. Mit Kevin Hart, der seine Karriere einst in Comedy-Clubs startete, hat er bereits in vielen Filmen zusammengespielt. Kurz vor Weihnachten kommt ihr neuestes Werk „Jumanji: Open World“ in die Kinos.

Kevin Hart und Dwayne Johnson haben schon oft gemeinsam gedreht - etwa für „Jumanji“. (Archivbild) Copyright: Annette Riedl/dpa

Der Show-Klassiker „Wetten, dass..?“ kehrt schon zuvor am 5. Dezember zurück. Moderiert wird die Sendung - vorerst einmalig - von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz. Johnson und Hart sind die ersten beiden Gäste, die das ZDF für das Revival offiziell bekanntgegeben hat.

Die Kaulitz-Zwillinge treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der das Format jahrzehntelang moderiert und immer wieder internationale Stars auf der „Wetten, dass..?“-Couch begrüßt hatte. Eine letzte Ausgabe mit dem 76-Jährigen war 2023 ausgestrahlt worden. (dpa/red)