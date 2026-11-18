Am Samstag, 5. Dezember, kehrt der ZDF-Showklassiker „Wetten, dass..?“ nach dreijähriger Pause für eine einmalige Ausgabe zurück auf die Bildschirme. Live aus Halle an der Saale führen ab 20.15 Uhr erstmals die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz durch den Abend. Rund drei Wochen vor der Ausstrahlung zeichnet sich nun auch der erste prominente Gast für die Show ab: Wie das Magazin Bunte berichtet, soll Musiker Herbert Grönemeyer bei der Produktion dabei sein.

Laut „Bunte“ wird Herbert Grönemeyer am 5. Dezember bei „Wetten, dass..?“ auftreten. (Bild: 2023 Getty Images/Gerald Matzka) Copyright: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Eine offizielle Bestätigung des Senders für die Teilnahme des 70-Jährigen steht allerdings noch aus - auch in welcher Rolle der erfolgreiche Sänger an diesem Abend auftreten wird, ist nicht bekannt. Sollte Grönemeyer tatsächlich bei der Show dabei sein, wäre es bereits sein 15. Auftritt in dem Format. In der Historie von „Wetten, dass..?“ belegt er damit den zweiten Platz der am häufigsten geladenen Gäste - einzig übertroffen von seinem Musiker-Kollegen Peter Maffay, der es auf 19 Auftritte bringt.

Welche Promis an dem Abend mitwirken werden, hält das ZDF bislang unter Verschluss. Fest steht hingegen, dass die Komikerin Hazel Brugger die Außenwetten moderieren wird. Zudem wird eine Countdown-Sendung das Publikum vorab auf den Hauptabend einstimmen. (tsch)