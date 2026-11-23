Das Comeback von „Wetten, dass..?“ rückt immer näher. Am Samstag, 5. Dezember, geben die Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz ihren Einstand als Moderatoren der wohl bekanntesten deutschen Unterhaltungsshow. Bislang ist die Ausgabe als einzelnes Spezial geplant.

Wer auf der berühmten Couch des Kultformats neben den beiden Zwillingen Platz nehmen wird, ist schon länger Gegenstand von Spekulationen. Zuletzt geisterte der Name Herbert Grönemeyer durch die Medien. Für den Sänger wäre es bereits die 15. Teilnahme an der Show. Nun hat das ZDF die ersten Gäste der Comeback-Show bekannt gegeben. Der Name Grönemeyer findet sich in der Mitteilung jedoch nicht.

Zwei Hollywoodstars kommen zu „Wetten, dass ..?“

Stattdessen sind es zwei Hollywoodstars, die mit von der Partie sind: Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart. Der Actionstar und der Komiker waren bereits in fünf Filmen gemeinsam zu sehen, darunter „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ (2017) und „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ (2019). Im Dezember 2026 läuft mit dem nächsten Teil des „Fumanji“-Franchise die sechste Kollaboration zwischen den beiden an.

Ebenfalls mit dabei sein wird Hazel Brugger, die erneut die Moderation der Außenwette übernehmen wird. „Jetzt schon zum zweiten Mal im Rahmen der Außenwette dabei sein zu dürfen, ist ein erneuter Traum, der in Erfüllung geht“, sagt die Comedienne in der Pressemitteilung des Senders. Die Sendung wird live aus Halle an der Saale ausgestrahlt. (tsch)