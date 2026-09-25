„Wie würden Sie entscheiden?“ Trauer um ZDF-Rechtsexperte Bernhard Töpper

Reale Gerichtsverfahren, die im TV-Studio vor Publikum noch einmal verhandelt werden: Lange vor der SAT.1-Richterin Barbara Salesch gab es ein ähnliches Konzept im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. „Wie würden Sie entscheiden?“ (1974-2000) hieß die beliebte Sendereihe im ZDF, mit der Bernhard Töpper einem großen Publikum bekannt wurde. Jetzt ist der langjährige TV-Rechtsexperte im Alter von 81 Jahren gestorben. Das gab das ZDF am Freitag (25. September) in einer Mitteilung bekannt.

Bernhard Töpper, 1944 in Breslau geboren, studierte Rechtswissenschaft in München und Göttingen und war bereits als Student freier Mitarbeiter des ZDF. 1974 kam er zur Redaktion Recht und Justiz, später wurde er Redakteur im „heute-journal“. 1984 übernahm Töpper die Leitung der Redaktion Recht und Justiz.

„Kompetenter Dolmetscher des Rechts“

Den Schritt vor die Kamera wagte er 1990, als er die Moderation der Reihe „Wie würden Sie entscheiden?“ bis zu deren Einstellung im Jahr 2000 übernahm. Die Sendung ermöglichte den Vergleich zwischen der Rechtsprechung der Gerichte und der Rechtsmeinung der Bürger. Ab 1993 moderierte Töpper zudem das Magazin „Recht brisant“, das im ZDF und bei 3sat zu sehen war.

„Bernhard Töpper war ein kompetenter Dolmetscher des Rechts“ lässt sich ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten in der Trauer-Meldung zitieren. „Er hat den Zuschauerinnen und Zuschauern die Komplexität des Rechts nachvollziehbar erklärt und eingeordnet. Das ZDF trauert um einen angesehenen Kollegen, der das ZDF-Programm über Jahrzehnte besonders geprägt hat.“ (tsch)