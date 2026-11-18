Mit Katniss Everdeen ging damals alles los. Die tapfere junge Frau aus Distrikt 12, die sich erst bei den Hungerspielen behauptete und dann eine Revolution in Panem lostrat, gehört wohl zu den größten Heldinnen der jüngeren Kinogeschichte. So groß, dass das Kino inzwischen begonnen hat, auch links und rechts von Katniss epische Abenteuergeschichten aus Panem zu erzählen. 2023, acht Jahre nach dem Ende der vierteiligen Reihe mit Jennifer Lawrence, kam ein erstes Prequel auf die Leinwand. Jetzt folgt ein weiteres.

Präsident Coriolanus Snow wurde in den Originalfilmen von Donald Sutherland verkörpert. Im Prequel „Sunrise on the Reaping“ übernimmt Ralph Fiennes die Rolle. (Bild: Lionsgate) Copyright: Lionsgate

Außerdem neu in dieser Woche: „Lieblingsmenschen“ erzählt mit Katharina Thalbach von einer ganz besonderen Freundschaft zwischen den Generationen, und in „The Only Living Pickpocket in New York“ verkörpert John Turturro einen alternden Langfinger im Big Apple.

Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping

„Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes“ erzählte vor drei Jahren die Vorgeschichte von Coriolanus Snow, dem späteren Präsidenten von Panem und größtem Widersacher von Katniss Everdeen. In „Sunrise on the Reaping“, dem inzwischen sechsten Film der Reihe, rückt nun mit Haymitch Abernathy eine weitere sehr bekannte Figur aus dem „Tribute von Panem“-Kosmos in den Fokus.

Agnes (Katharina Thalbach) und Amir (Bardo Böhlefeld) werden füreinander zu „Lieblingsmenschen“. Die Komödie ist inspiriert von einer wahren Geschichte. (Bild: Nordpolaris/Anne Wilk/X Verleih) Copyright: Nordpolaris/Anne Wilk/X Verleih

Als Vorlage diente wieder ein Roman von Suzanne Collins, der 2024 zeitgleich mit der Verfilmung angekündigt worden war. Regie führte abermals Francis Lawrence, der seit Teil zwei (“Catching Fire“, 2013) sämtliche Filme der Reihe inszenierte und diesmal wieder mit einem besonders prominenten Cast arbeiten durfte: Auf der Besetzungsliste stehen unter anderem Stars wie Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke und Glenn Close.

Dass Haymitch Abernathy jetzt zum Protagonisten aufsteigt, ist durchaus nachvollziehbar. In der Original-Filmreihe (ab 2012) umwehte ihn bereits der Ruhm alter Heldentaten, dank der facettenreichen Darstellung durch Woody Harrelson wurde er zu einer der interessantesten Figuren in Panem - eine mit gutem Herzen, aber auch mit Brüchen und Abgründen. Es gibt da also viel zu erzählen und zu erklären in diesem neuen Film.

Erstaunliche Verwandlung: Für „Lieblingsmenschen“ wurde Schauspielerin Katharina Thalbach etwa drei Jahrzehnte älter gemacht. (Bild: Nordpolaris/Anne Wilk/X Verleih) Copyright: Nordpolaris/Anne Wilk/X Verleih

Der junge Haymitch (verkörpert von Joseph Zada) kommt als Tribut zur 50. Ausgabe der Hungerspiele - das bekannte, grausame Brot-und-Spiele-Spektakel, das die Massen unterhält und immer wieder aufs Neue die Macht von Präsident Snow (Ralph Fiennes) demonstriert. Dieses Jubiläum der Hungerspiele soll wahrhaft denkwürdig werden - „doppelt so viele Tribute, doppelt so viel Ruhm“. Dank Haymitch, der als „Niemand“ anreist und dann allmählich den Rebellen in sich entdeckt, nehmen die Spiele allerdings einen anderen Verlauf als geplant.

Lieblingsmenschen

Viele Filmfans werden sich noch erinnern an den Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Jetzt gibt es eine Hundertjährige, die einen schwulen Flüchtling erst von ihrer Lieblingsbank im Park vertreibt und dann eine WG mit ihm gründet. Genau genommen ist Agnes sogar schon 101 - allerdings fühlt sie sich noch viel jünger. Jung genug jedenfalls, um sich in „Lieblingsmenschen“ noch einmal auf eine besondere Wendung in ihrem Leben einzulassen.

John Turturro spielt in „The Only Living Pickpocket in New York“ den alternden Taschendieb Harry Lehmann - eine der besten Rollen seiner gesamten Karriere, urteilen viele Kritiker. (Bild: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH) Copyright: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Was diesen Film von der gefeierten schwedischen Romanverfilmung „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ (2013) unterscheidet: „Lieblingsmenschen“ ist inspiriert von einer wahren Geschichte - eine echte Agnes und ein echter Amir, der 2020 aus dem Iran nach Deutschland kam. Für das Kino wurde ihre ungewöhnliche Geschichte von Malte Welding nach einer Vorlage von Paul Matthias Feldmann in Drehbuch-Form gebracht. Die Inszenierung der Wohlfühl-Komödie übernahm Regisseurin Helena Hufnagel (“Generation Beziehungsunfähig“).

Agnes (mit aufwendiger Maske drei Jahrzehnte älter gemacht: Katharina Thalbach) und Amir (Bardo Böhlefeld) begegnen sich erstmals in einem Berliner Park. Es gibt Streit um eine Bank - kein schönes Kennenlernen. Dann aber führt das Schicksal Agnes und den 70 Jahre jüngeren Amir erneut zusammen. Sie will nicht ins Pflegeheim, auch wenn ihr Arzt es hundertmal verordnet, und er will und kann nicht zurück in den Iran - aufgrund seiner Homosexualität droht ihm dort die Todesstrafe. Die scheinbare Lösung all ihrer Probleme: Agnes und Amir ziehen zusammen ...

The Only Living Pickpocket in New York

Neben John Turturro (rechts) wirkt unter anderem auch Giancarlo Esposito in „The Only Living Pickpocket in New York“ mit. (Bild: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH) Copyright: 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

New York und seine Gangsterfilme, das ist eigentlich schon ein ganzes Genre für sich. „Der Pate“, „Goodfellas“ und „Es war einmal in Amerika“ sind nur drei besonders prominente Beispiele aus einer langen Liste von großartigen Ganovengeschichten aus dem Big Apple. Und jetzt wird die Liste noch etwas länger. Bereits im Januar feierte „The Only Living Pickpocket in New York“ in Sundance unter großem Kritikerbeifall Premiere. Jetzt startet der Thriller von Regisseur und Autor Noah Segan bundesweit in den Kinos.

Harry Lehmann (John Turturro) ist nicht wie die meisten anderen Figuren, die man aus New Yorker Gangsterfilmen kennt. Er plant keine großen Bankraube, er schlägt nicht aus der Laune heraus fremde Leute zusammen, und erst recht bringt er niemanden um, um in irgendeiner Verbrecherorganisation nach oben zu kommen.

Harry, Mitte 60, ist ein Taschendieb der alten Schule und dabei ein eigentlich ziemlich liebenswerter Kerl. Er zieht den Leuten in der U-Bahn geschickt ihre Geldbörsen aus der Tasche, bringt Diebesgut zum Pfandleiher seines Vertrauens (Steve Buscemi) und gibt gutmütig seine Tipps an jüngere „Kollegen“ weiter. Wenn er fertig ist, geht Harry nach Hause und pflegt seine kranke Frau (Karina Arroyave).

Dann gerät Harry in Probleme, echte Probleme. Bei einem seiner Diebstähle erbeutet der alte Langfinger einen USB-Stick - moderner Quatsch, mit dem Harry nichts anfangen kann, weg damit! Der Bestohlene allerdings ist Dylan Diamond (Will Price), Erbe eines mächtigen Mafiaklans in New York, und er will den USB-Stick unbedingt zurückhaben. „Du weißt, was passiert, wenn man eine Familie wie meine bestiehlt“, droht er Harry. Ja, das weiß Harry. Also macht er sich auf die Suche nach dem kleinen Datenspeicher, einmal quer durch alle Bezirke der Stadt.

„The Only Living Pickpocket in New York“ wird von der Kritik gefeiert als liebevoll-melancholische Hommage an die titelgebende Weltstadt, darüber hinaus erntete insbesondere Hauptdarsteller John Turturro schon eine Menge Lob - eine der besten Darbietungen seiner gesamten Karriere, urteilen viele. Neben Turturro und Steve Buscemi standen unter anderem auch Giancarlo Esposito, Tatiana Maslany und Jamie Lee Curtis für die US-Produktion vor der Kamera. (tsch)