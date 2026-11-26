Hollywood, 1977: Sein Ruf eilt Cliff Booth (Brad Pitt) voraus - unverwüstlicher Kriegsveteran und dann war da ja noch die Sache mit der Manson-Family vor acht Jahren. In „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“, Regie führte hier David Fincher, genießt der einstige Stuntman das Leben und hält sich derweil mit verschiedensten Jobs über Wasser. Unter anderem gibt er den diskreten Problemlöser der Hollywood-Prominenz. Affäre vertuschen oder den geklauten Oscar wieder auftreiben? Booth ist zur Stelle. Auch die Agentin Karen Crosby (Elizabeth Debicki) setzt für ihren Klienten, den TV-Star Charlie Peters (Scott Caan), auf seine Fähigkeiten. Doch dieser Auftrag zieht Booth immer weiter in eine gefährliche Spirale aus Gewalt.

Dabei sollte es ursprünglich gar nicht um den Stuntman gehen. Quentin Tarantino entwickelte unter dem Titel „The Movie Critic“ eine Geschichte um einen unbeachteten Filmkritiker im Hollywood der 70er-Jahre. Daraus wurde schließlich doch ein Drehbuch für die Fortsetzung von „Once Upon a Time ... in Hollywood“ (2019). Auf dem Regiestuhl nahm dann allerdings Fincher und nicht Tarantino selbst Platz. Der 63-Jährige wolle für seinen zehnten und offiziell letzten Film stattdessen noch einmal in unbekannte Gewässer eintauchen, wie er im vergangenen Jahr erklärte. „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“ trägt trotzdem auch die Handschrift des Kult-Regisseurs Tarantino.

Das hochkarätige Drama ist einige Wochen nach dem Kinostart, ab Mittwoch, 23. Dezember, auch bei Netflix zu sehen. Mehr als zwei Stunden lang zieht Booth durch Hollywood und bringt die Probleme der Stars und Sternchen wieder in Ordnung. Bis da die eigentliche Geschichte in Fahrt kommt, ist schon mehr als die Hälfte des Films vorbei. Dem Spaß beim Anschauen tut das aber keinen Abbruch, befinden die ersten Kritikerinnen und Kritiker. Dass Fincher in einigen Szenen wohl auch mit KI arbeitete, stößt indes vor allem auf Social Media auf deutlich weniger Begeisterung. (tsch)