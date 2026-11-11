„Wild Horse Nine“Große Namen, große Statuen

Martin McDonagh - im Mainstream ist der Name nach wie vor nicht wirklich geläufig. Unter Cineasten aber genießt der Mann schon seit vielen Jahren einen hervorragenden Ruf. Nach seinen Anfängen im Theater brachte der irische Dramatiker bislang fünf Filme auf die Leinwand, vier davon wurden für Oscars nominiert und einer gewann auch schon einen Academy Award (“Six Shooter“, 2004). McDonagh liefert also mit großer Zuverlässigkeit Oscar-reife Unterhaltung. Gilt das auch für seinen sechsten Film „Wild Horse Nine“?

„Brügge sehen ... und sterben?“ (2008), „7 Psychos“ (2012), „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (2017) und „The Banshees of Inisherin“ (2022), diese Werke bilden zusammen mit dem Oscargewinner „Six Shooter“ die gesamte überschaubare Filmografie von Martin McDonagh. Der Regisseur und Autor lässt sich Zeit bei der Entwicklung seiner Projekte und greift dabei gerne auch auf bestehende Netzwerke zurück.

Sam Rockwell etwa wurde seinerseits unter McDonaghs Regie mit einem Oscar ausgezeichnet (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) und spielt jetzt wieder eine Hauptrolle in „Wild Horse Nine“. Auch Tom Waits übernimmt nach seinem Auftritt in „7 Psychos“ wieder einen kleinen Part. Daneben finden sich mit John Malkovich und Steve Buscemi weitere erstklassige Charakterdarsteller auf der Besetzungsliste von „Wild Horse Nine“, einer schwarzhumorigen 70er-Jahre-Agentengeschichte zwischen Chile und den Osterinseln.

Die Erzählung setzt kurz vor dem Militärputsch 1973 ein, als Lee (Sam Rockwell) und Chris (John Malkovich) von ihrem Vorgesetzten MJ (Steve Buscemi) aus Santiago auf die Osterinseln entsandt werden - zwei CIA-Agenten auf Reisen, um dabei undurchsichtige CIA-Dinge zu tun. Es gibt dort zwischen den ikonischen Statuen reichlich Verschwörungen, schräge Begegnungen und viel kauzigen Buddyfilm-Charme. Seinem guten Ruf wird Martin McDonagh jedenfalls auch mit diesem neuen Film wieder gerecht. „Wild Horse Nine“ gewann nach der Premiere in Venedig zuletzt auch schon wieder einige Filmpreise. (tsch)