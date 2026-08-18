„Willst du gehen?“, fragt Steffen Henssler - da macht Laura Wontorra eine deutliche Ansage

Dieser „Transfer“ machte zuletzt Schlagzeilen: Laura Wontorra wechselt - ein Jahr vor Ablauf ihres Vertrags bei DAZN - mit sofortiger Wirkung zu RTL und Sky. Was die „Bild“ zuerst vermeldete, bestätigte zumindest zur Hälfte auch Wontorra selbst. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie vor drei Tagen: „Time to say goodbye“. Das gilt aber nicht für „Grill den Henssler“.

Nachdem die 37-jährige Bremerin zuvor auch ihren Abschied als Field Reporterin bei „Ninja Warrior Germany“ (RTL) bekannt gegeben hat, will Steffen Henssler zum Start der Sommer-Special-Staffel wohl auf Nummer sicher gehen. Laura Wontorra kokettiert zwischen Lammschwanz und gegrilltem Fenchel mal wieder mit ihrer kulinarischen Unkenntnis. „Stell dir vor, ihr habt mal jemanden, der richtig kochen kann - ihr werdet mich vermissen mit meinen doofen Fragen.“

Da reagierte Gastgeber Henssler (55) hellhörig und schlagfertig: „Oh, willst du gehen?“ Wontorra dementierte sofort und wortreich: „Nein. Auf keinen Fall. Wenn ich mal da bin, dann bin ich da. Ich bin eine treue Seele.“

Wontorra wechselt von DAZN zu RTL/Sky, aber: „Ich bin eine treue Seele“

Wandervogel? Nicht, was „Grill den Henssler“ angeht. Laura Wontorra schwor ihrem „Lieblingskoch“ Steffen Henssler die Moderations-Treue. (Bild: RTL/Markus Hertrich) Copyright: RTL/Markus Hertrich

Das sehen Wontorra-Fans beim Streaming-Kanal DAZN eventuell ein bisschen anders. Dort wurde ihr Abschied durchaus mit Überraschung und Bedauern quittiert. Hintergrund für den sofortigen Wechsel dürfte die Zusammenlegung von RTL und Sky sein. RTL Deutschland hat Sky Deutschland offiziell zum 1. Juni 2026 übernommen. Eines der Ziele von RTL soll laut Medienberichten sein, in der kommenden Saison mehr Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiele frei empfangbar zu übertragen - mit Wontorra als Aushängeschild am Mikro.

Wontorra ist schon zehn Jahre für RTL tätig, moderierte seit 2016 „Ninja Warrior Germany“ und zwischen 2019 und 2021 für RTL die Berichterstattung der UEFA-Europa-League-Spiele. Erst zur Saison 2021/22 wechselte der bekennende Fan von Werder Bremen zu DAZN.

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Der Weg zu RTL/Sky ist für Wontorra auch ein „Zurück zu den Wurzeln“. Nach ihrem Studienabschluss 2011 machte sie bis März 2013 ein Volontariat bei Sky Deutschland. Auch privat hat der Wechsel Vorteile: Seit Juni ist Wontorra mit dem Sky-Moderator Riccardo Basile (34) liiert.

Wie die heiße Schlacht am heißen Grill beim ersten „Grill den Henssler Sommer-Special“ ausgeht, ist auf RTL+ und am Sonntag, 23. August, ab 20.15 Uhr bei VOX zu sehen. Hensslers Gegner sind Carola „Doc Caro“ Holzner, Comedian Tony Bauer und Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer. (tsch)