Bei den „Rosenheim-Cops“ gibt es eine Premiere: Im neuen Winterspecial ermitteln erstmals alle vier Kommissare gemeinsam. Statt der gewohnten 45 Minuten dürfen sich die Fans diesmal auf einen 90-minütigen Krimi freuen. Doch nicht nur die ungewöhnliche Besetzung verspricht Spannung. Auch der Mordfall hat es in sich.

Normalerweise ermitteln die Kommissare in zwei Teams. Anton Stadler (Dieter Fischer) und Julia Beck (Michaela Weingartner) bilden ein Duo, Sven Hansen (Igor Jeftić) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) das andere. Im Winterspecial „Die Rosenheim-Cops: Vier Cops und ein Todesfall“ arbeiten nun alle vier zusammen.

Für die Serie beginnt mit dem Special auch eine neue Zeit. Marisa Burger, die rund 25 Jahre lang als Polizeisekretärin Miriam Stockl zum festen Bestandteil der „Rosenheim-Cops“ gehörte, ist nicht mehr dabei. Am 24. November dieses Jahres hatte sie ihren letzten Auftritt in der beliebten ZDF-Serie.

Darum geht's in dem Winterspecial

Der neue Fall beginnt mit einem grausigen Fund. Die Unternehmerin Silke Fladerer-Stein wird an einem abgelegenen Ort im Wald überfahren. Weil die Leiche direkt an der Grenze zwischen Ober- und Niederbayern gefunden wird, müssen die Kommissare aus beiden Regionen gemeinsam ermitteln.

Sie nehmen das familiäre und berufliche Umfeld der Toten genauer unter die Lupe. Doch dann kommt es zu einem weiteren Verbrechen: Christian Haubach, der Schwager der Ermordeten, wird erschossen in einer Almhütte aufgefunden. Haben die beiden Verbrechen etwas miteinander zu tun?

Der Fall ist am Mittwoch, 6. Januar 2027, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen und bereits ab Mittwoch, 30. Dezember 2026, in der Mediathek zu sehen. (tsch)