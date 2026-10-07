„Wir haben uns fast umgebracht!“Kaulitz-Brüder sprechen über heftigen Kindheits-Streit

In ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ haben Bill und Tom Kaulitz (37) verschiedene Mythen über Zwillinge auf den Prüfstand gestellt - und dabei offenbart, wie heftig sie als Kinder aneinandergerieten.

Auslöser war die Nachricht zweier Zuhörerinnen, die ebenfalls Zwillinge sind. Sie wollten von den Kaulitz-Brüdern wissen, welche Zwillings-Mythen auf sie zutreffen. Dem Klischee, dass der ältere Zwilling (im Fall der Brüder ist das Tom Kaulitz) oft der Vernünftigere und Sparsamere ist, konnten sie zustimmen.

Dass es bei den Kaulitz-Brüdern allerdings auch ganz anders zugehen konnte, bewies der zweite Mythos: Demnach streiten sich Zwillinge in der Kindheit schlimmer als andere Geschwister. Tom Kaulitz bestätigt: „Das stimmt, was wir uns geprügelt haben!“ Laut den Tokio-Hotel-Stars wurden die Streitigkeiten zwischen den Brüdern auch regelmäßig handgreiflich, Bill erinnert sich: „Wir haben uns fast umgebracht!“

Bill und Tom Kaulitz über Streitigkeiten: „Dadurch haben wir gelernt, nicht nachtragend zu sein“

Der Tokio-Hotel-Sänger geht sogar noch weiter und verrät: „Mama wollte früher die Polizei rufen, die hat gedacht 'Die ermorden sich gleich!'“ Tom Kaulitz erinnert sich: „Du bist ja mit allem hinter mir her, mit Bratpfannen, mit Messern!“ Während ihrer Streitigkeiten hätten die Brüder nie mehr miteinander reden wollen, doch rückblickend weiß der 37-Jährige: „Das hat halt nie lange gehalten.“

Mittlerweile kommen derartige Auseinandersetzungen nicht mehr vor, erklären die Brüder. Für Tom hätten die heftigen Streitigkeiten in Kindertagen aber auch einen positiven Effekt gehabt: „Ich glaube, dadurch haben wir gelernt, nicht nachtragend zu sein“, vermutet der Ehemann von Heidi Klum. „Wir haben uns schon so gezofft im Leben, aber haben uns immer wieder verziehen.“ Auch Bill betont, niemand zu sein, der lange einen Groll hegt: „Ich konzentriere mich immer auf die positiven Dinge“, erklärt er. (tsch)