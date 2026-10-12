„Wir wissen es nicht“, sagt Detlef Soost über den Beziehungsstatus mit Ehefrau Kate Hall

Anfang 2025 machten Detlef Soost (56) und seine Frau Kate Hall (43) mit einer Ehekrise Schlagzeilen. Das Paar legte eine Beziehungspause ein, trennte sich räumlich und konnte damit ein Liebes-Aus verhindern. Im Podcast „Frühstück bei Barbara“ von Barbara Schöneberger hat der Choreograf nun über das aktuelle Verhältnis zu seiner Frau gesprochen.

„Habe ich recht gelesen, dass du mit Kate getrennt warst, jetzt wieder zusammen bist, aber ihr wohnt getrennt?“, hakt Schöneberger bei dem 56-Jährigen nach. Dessen Antwort fällt zunächst vage aus: „Wir wissen es nicht.“ Dann führt der ehemalige „Popstars“-Coach aus: „Wir wohnen getrennt, das wissen wir, und wir gehen sehr, sehr gut miteinander um.“

Auch Soosts 56. Geburtstag habe das Paar gemeinsam verbracht: „Wir waren zusammen essen mit den Kindern“, verrät er. Mit Blick auf die Beziehung des Paares erklärt er: „Ich glaube, das ist gerade so, als wenn man auf der Pause-Taste ist.“ Der Film sei „sozusagen noch nicht zu Ende, sondern wir haben kurz mal die Pause-Taste gedrückt.“

Detlef Soost über Ehe zu Kate Hall: „Ein Standbild, was ganz gut aussieht“

Momentan gebe es „ein Standbild, was ganz gut aussieht“, betont Soost. Ob das Paar irgendwann „mal wieder auf 'Play' drücken“ werde, lässt der Berliner jedoch offen. Schöneberger zeigt sich begeistert von dem bildlichen Vergleich und fügt hinzu: „Das Wichtigste ist, dass man an der richtigen Stelle auf 'Stopp' drückt und zwar so, dass alle sich auf dem Foto mögen.“ Für den Fall, dass man nicht mehr auf „Play“ drücken möchte, „bleibt ein schönes Foto zurück“, sagt die Moderatorin.

Detlef Soost und seine Ehefrau, Vocal-Coach und Sängerin Kate Hall, lernten sich 2008 bei den Dreharbeiten zur Castingshow „Popstars“ kennen und machten im Jahr 2009 ihre Beziehung öffentlich. Im Sommer 2012 folgte die Hochzeit in der Berliner Nikolaikirche. Ihre gemeinsame Tochter kam im Februar 2010 zur Welt. Zudem hat Soost zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. (tsch)