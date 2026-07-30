„Wir zählen die Tage“Natalie Portman zeigt sich hochschwanger mit 45 Jahren

Natalie Portman steht kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes. Auf Instagram teilte die 45-Jährige ein Foto, dass sie hochschwanger zeigt. „Wir zählen die Tage, bis wir dich treffen“, schreibt sie dazu. Die berühmte Schauspielerin (“Léon - der Profi“, „Star Wars“, „Black Swan“, „Thor“) ist auf dem Bild in einem aufgeknöpften hellblauen Hemd vor einer offenen Balkontüre zu sehen und hat die Hände auf ihren Babybauch gelegt.

Im April hatte Natalie Portman in einem Interview mit dem Magazin „Harper's Bazaar“ ihre dritte Schwangerschaft verkündet. „Ich bin einfach sehr dankbar. Ich weiß, dass es ein solches Privileg und ein Wunder ist“, sagte sie damals. Die Hollywood-Darstellerin hat bereits eine neunjährige Tochter sowie einen 15-jährigen Sohn mit ihrem Ex-Mann Benjamin Millepied, von dem sie sich 2024 nach elf Ehejahren scheiden ließ.

Seit März 2025 ist die Oscar-Preisträgerin mit dem französischen Musikproduzenten Tanguy Destable zusammen. Mit ihm erwartet sie nun ihr erstes gemeinsames Kind. Gegenüber „Harper's Bazaar“ verriet Natalie Portman im April, dass es wahrscheinlich ihre letzte Schwangerschaft sein wird - auch das mache „jeden Tag so wunderschön“. (tsch)